Dior’a "hayal" çantalar: Türk sanatçı Hayal Pozantı'dan ikonik çanta modeli Lady Dior için özel tasarım!

Amerika'da yaşayan Türk sanatçı Hayal Pozantı, Dior'un efsanevi çanta modeli Lady Dior için tasarımlar yaparak moda ve sanat dünyasında adından söz ettirdi. Pozantı'nın eserleri, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Lady Dior Art projesinde yer aldı. Pozantı, Prenses Diana'nın 1990'larda ikonik hale getirdiği Lady Dior çantasını, kendi sanatsal bakış açısıyla yeniden yorumladı.

SANATA TÜRK KIZI DAMGASI

Pozantı, bu projede yer almanın gurur verici bir deneyim olduğunu dile getirdi. Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü ve Yale Üniversitesi yüksek lisans mezunu olan Hayal Pozantı, ABD'de yaşıyor ve uluslararası sanat dünyasında tanınıyor. Bu prestijli proje, her yıl dünyanın dört bir yanından sanatçıları ağırlayarak Lady Dior çantasını benzersiz bir sanat eserine dönüştürmelerine olanak tanıyor.