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Damadına "Köpek 28 milyon dolara satıldı suratlı" diyen kaynanaya soruşturma

Trabzon'da boşanma aşamasında olan Cabir D., kayınvalidesi Emine C. hakkında şikayette bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Damadına Köpek 28 milyon dolara satıldı suratlı diyen kaynanaya soruşturma

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Trabzon'da eşi ile boşanma sürecine giren Cabir D., kayınvalidesi Emine C.'den şikayetçi oldu. Kayınvalidesinin kendisine, "Köpek suratlı. Anlaşmalı boşansana, yıllar geçti diretiyorsun. Kızımın mirasını sana mı bırakacaktım? Sana yedirir miyim? Kene gibi yapıştın. Kızım senin gibi çulsuza mı kaldı? Seni bak doğduğuna pişman etmeyecek miyiz? Köpek gibi yalvaracaksın. Seni süründüreceğiz" dediğini anlattı ve cezalandırılmasını istedi.

Kayınvalide hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "hakaret"ten soruşturma başlattı.

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