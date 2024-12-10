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Ucuz telefon uğruna 4 genç toprak altında kaldı!

Artvin’de yaşanan toprak kaymasından dram çıktı. Heyelan sırasında tünelden 33 araç geçmeye çalışıyordu. 32’si geçti ama 33’üncü araçta Gürcistan’a telefon almaya giden 4 genç vardı. Dün cesetleri bulundu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Ucuz telefon uğruna 4 genç toprak altında kaldı!

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Giresun'un Bulancak İlçesi'nde yaşayan 4 genç, önceki gün telefon almak için Gürcistan'a gitmek üzere yola çıktı. Gençlerden 2 gündür haber alamadıklarını belirten aileler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Murat T.(37)'e ait aracın Artvin'in Arhavi İlçesi Kıyıcık mevkisinde meydana gelen heyelanda toprak altında kaldığı şüphesi üzerinde çalışma başlatıldı. Araçta sürücü Murat T.(37), ile Aykut T.(24), Aydın Görkem Ö.(24) ve Nuri A.(38)'nun olduğu öğrenilirken, 33 araçtan 32'sinin tünelden geçtiği, içerisinde 4 gencin bulunduğu aracın geçmediği belirtildi.

DRONE İLE MANYETİK TARAMA
Dün otomobil ve içindeki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Artvin Valisi Turan Ergün, 8 Aralık saat 03.15'te büyük bir heyelan meydana geldiğini anımsattı. Ergün, şöyle sürdürdü: "MTA uzmanlarımız geldi ve onların drone ile manyetik tarama yaptıkları bir sistem var. Bu sitemle iki kritik nokta belirlediler. Birinci öncelik olarak belirledikleri yerde dün araca ulaştık, aracın içinde de 4 kişinin cansız bedenine ulaştık. Az önce cenazeler otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi'ne gönderildi."

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