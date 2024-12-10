Oz Büyücüsü filmindeki Dorothy’nin ayakkabıları 28 milyon dolara satıldı!

Klasik yapımlar arasına giren Oz Büyücüsü filminde Dorothy karakterinin giydiği ayakkabılar rekor fiyata alıcı buldu. 1939 tarihli 'Oz Büyücüsü' filminde Dorothy karakterinin giydiği ikonik ayakkabılar, sanat eseri olarak nitelendiriliyor. 2005 yılında müzeden çalınan ayakkabılar 2018 yılında FBI tarafından ele geçirilmişti. 13 yıl sonra bulunan Judy Garland'ın giydiği kırmızı ayakkabılar, Heritage Auctions müzayede evi tarafından satışa çıktı. En az 825 bin dolara alıcı bulması beklenan ayakkabılar, 28 milyon dolara satıldı.

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