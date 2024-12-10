Kanlı tuzak! Tiflis’te 4 Türk öldürüldü: Tetikçiler eve sızarak uyuyan 4 genci kurşuna dizdi

İtalya'da tutuklu bulunan Barış Boyun grubunun geçen yıl eylül ayında 6 mensubunun Yunanistan'da infaz edilmesi olayının bir benzerinin dün Gürcistan'da yaşandı.

İddiaya göre aralarında Barış Boyun ile birlikte İtalya'da tutuklu Fatih Çançin'in oğlu Çağatay Çançin'de yer aldığı 4 kişi, bir süre önce karıştıkları bir dizi suç nedeni ile Gürcistan'a kaçtı. Çağatay Çançin, Barış Vedat Dinç, Furkan Ömer Tükenmez, Abdulkadir Sever ve U., Tiflis'te aynı evi paylaştı. İddiaya göre U. isimli kişi evden çıktı. Kapıyı açık bıraktı. Tetikçiler sızdı. Uyuyan 4 genci kurşunladı. Bu saldırının Barış Boyun grubu ile husumetli olan başka bir suç örgütü Ayverdi çetesinin işi olduğu iddiası ortaya atıldı.