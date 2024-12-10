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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri 2024! Dünya İnsan Hakları Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

10 Aralık dünya çapında önemli bir anlam taşıyan İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin yıl dönümüdür. Peki İnsan Hakları Günü nedir ve ne anlam ifade eder? İşte 10 Aralık İnsan Hakları Günü ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları...

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 09:23 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 09:24
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri 2024! Dünya İnsan Hakları Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

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Dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan II. Dünya Savaşı'nın ardından uluslararası topluluk insan haklarının güvence altına alınması gerektiği konusunda birleşti. Bu süreç, insan hakları evrensel bir zemine oturtulmaya çalışıldığı önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nin Hazırlanması

II. Dünya Savaşı sonrası, dünya genelinde insan haklarının korunmasına yönelik güçlü adımlar atılmaya başlandı. 1948 yılında, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan İnsan Hakları Bildirisi, bu alandaki en önemli kilometre taşlarından biri oldu.

Bu bildirinin hazırlanmasındaki ana hedef, bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması, ayrımcılığın önlenmesi ve herkesin eşit haklara sahip olmasıydı. Bildirinin içeriği, insanların yaşam, özgürlük ve güvenlik hakları gibi temel hakları vurguladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin Kabulü

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Paris'te yapılan bir oturumda kabul edildi. Ancak bu karar, tüm ülkeler tarafından aynı şekilde kabul edilmedi. Sosyalist bazı ülkeler, bildirinin bazı bölümlerinin, "Burjuva sınıfının çıkarlarını koruyarak işçi sınıfını egemen sınıflarla uzlaşmaya zorlayacağını" savunarak çekimser kaldı. Bu ülkeler arasında Sovyetler Birliği ve onun uydusu olan bazı doğu blok ülkeleri yer aldı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Ancak, bildirinin kabulü geniş bir onay aldı ve yalnızca bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika itiraz etti. Bu zorluklara rağmen, bildiri dünya genelinde insan haklarına dair evrensel bir dayanak sağladı.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

10 Aralık'ın Dünya İnsan Hakları Günü Olarak İlan Edilmesi

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği 10 Aralık, dünya genelinde İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandı. Bu özel gün, insan haklarına saygıyı teşvik etmek, hak ihlallerine karşı duyarlılığı artırmak ve toplumsal eşitliği savunmak için küresel bir çağrı niteliği taşıyor.

Her yıl 10 Aralık'ta yapılan etkinlikler, tüm dünyada insan haklarının evrensel olarak korunması gerektiğini hatırlatmak amacıyla düzenleniyor. Bu tarih, insan hakları konusunda farkındalık yaratmak için önemli bir gün olarak kabul ediliyor.

Dünya İnsan Hakları Günü Mesajları

"İnsan hakları, Türk milletinin temel değerlerinden biridir. Her bir bireyin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına saygı göstermeliyiz. Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!"

"Her birey özgür, eşit ve insancıl bir yaşamı hak eder. Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm dünyada barış ve eşitlik getirmesini diliyorum!"

"İnsan hakları, çeşitliliğin ve özgürlüğün gücünü kutlamaktır! Birlikte daha güçlü, daha adil bir dünya için bir adım daha atıyoruz. Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!"

"Her bireyin özgürlük, eşitlik ve barış içinde yaşaması için Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!"

"Tüm insanlar özgür, değer ve hak bakımından eşit olarak doğarlar! Her bir insanın haklarının ihlal edilmediği bir dünya dileğiyle, Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun!"

"İnsan onuruna yakışan bir yaşam en temel insan hakkıdır. Çünkü insan haklarıyla insan olunur. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü, insanlığın ortak değerlerine saygı göstererek kutlanmalıdır!"

"Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Din, dil, ırk, renk, yaş, cinsiyet fark etmeksizin bütün insanlar, sadece insan oldukları için adil ve özgür bir dünyada yaşamayı hak eder. Temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmediği, barış dolu bir dünya dileğiyle…"

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