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B1 EHLİYET YAŞ SINIRI KAÇ OLDU 2024? Ehliyet alma yaşı düştü mü? B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle ehliyet yaş sınırlarında değişiklik yapıldı. Özellikle B1 sınıfı ehliyeti ilgilendiren bu karar, 16 yaşını dolduran gençlerin hafif motorlu araçları kullanmasının önünü açtı. Peki, B1 ehliyeti nedir? Hangi araçlar için alınır?

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 13:58 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 13:58
B1 EHLİYET YAŞ SINIRI KAÇ OLDU 2024? Ehliyet alma yaşı düştü mü? B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ehliyet yaş sınırlarında önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle genç sürücü adaylarını ilgilendiren bu karar, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetlerde yaş sınırını 18'den 16'ya, D sınıfı ehliyetlerde ise 26'dan 24'e düşürdü. İşte yeni düzenlemenin detayları...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

M Sınıfı Ehliyette Yaş Sınırı 16 Oldu

M sınıfı ehliyet, motorlu bisikletler (moped), azami hızı 45 km'yi geçmeyen ve motor gücü 50 cc veya daha az olan iki ya da üç tekerlekli motorlu araçlar ile elektrikli scooterların kullanılmasına olanak tanıyor. Yeni düzenleme ile bu ehliyeti almak için artık 16 yaş yeterli.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

A1 Sınıfı Ehliyette Gençler İçin Yeni Fırsatlar

A1 sınıfı ehliyet sahipleri, motor hacmi 125 cc'yi geçmeyen, maksimum gücü 11 kW'ı aşmayan ve güç/ağırlık oranı 0.1 kW/kg olan motosikletleri sürebiliyor. Ayrıca 15 kW güç sınırını aşmayan üç tekerlekli motorlu araçları kullanma hakkına sahip. Bu ehliyeti almak için gereken yaş sınırı da 16'ya çekildi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

B1 Sınıfı Ehliyet ile Dört Tekerlekli Araç Kullanımı

B1 sınıfı ehliyet, 16 yaşını dolduranların alabileceği bir başka ehliyet türü. Bu ehliyet, motor gücü 15 kW'ı geçmeyen, ağırlığı 400 kg'ı aşmayan dört tekerlekli motorları (quad) kullanma hakkı tanıyor. Özellikle şehir içinde küçük ve hafif motorlu araçları kullanmak isteyenler için ideal bir seçenek.

D Sınıfı Ehliyette Yaş Sınırı 24'e Düştü

Otobüs ve ticari yolcu taşıma amacıyla kullanılan büyük araçları kullanmak isteyenler için D sınıfı ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e düşürüldü. Bu ehliyetle sürücü dahil 16'dan fazla oturma yeri olan araçlar kullanılabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yaşlı Sürücüler İçin Sağlık Kontrolleri Sıklaştırıldı

Yapılan düzenleme yalnızca genç sürücü adaylarını değil, yaşlı sürücüleri de ilgilendiriyor. 80 yaş üzerindeki sürücüler için sağlık kontrolü sıklığı 2 yıla düşürülürken, 65 yaş üzeri sürücülerde yenileme süresi 3 yıl olarak sabit bırakıldı.

B1 Ehliyeti Nedir ve Hangi Araçlar İçin Gereklidir?

B1 sınıfı ehliyet, B sınıfı ehliyetin alt kategorisidir. Bu ehliyet türü, yük taşıyan araçlar için maksimum ağırlığı 550 kg'ı geçmeyen, diğer araçlar için ise 400 kg sınırında kalan dört tekerlekli motorlar için gereklidir. Şehir içi ulaşımda sıklıkla kullanılan bu hafif araçlar, genç sürücü adayları için pratik bir çözüm sunuyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Değişikliklerin Sürücülere Etkisi

Yeni düzenlemeler, gençlerin daha erken yaşta trafikte yer almalarına olanak sağlarken, büyük araç kullanan profesyonel sürücüler için esneklik sunuyor. Ancak, trafikte güvenliğin sağlanması adına sürücülerin gerekli eğitimleri alması ve trafik kurallarına uyması büyük önem taşıyor.

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