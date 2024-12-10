B1 EHLİYET YAŞ SINIRI KAÇ OLDU 2024? Ehliyet alma yaşı düştü mü? B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

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B1 Sınıfı Ehliyet ile Dört Tekerlekli Araç Kullanımı

B1 sınıfı ehliyet, 16 yaşını dolduranların alabileceği bir başka ehliyet türü. Bu ehliyet, motor gücü 15 kW'ı geçmeyen, ağırlığı 400 kg'ı aşmayan dört tekerlekli motorları (quad) kullanma hakkı tanıyor. Özellikle şehir içinde küçük ve hafif motorlu araçları kullanmak isteyenler için ideal bir seçenek.

D Sınıfı Ehliyette Yaş Sınırı 24'e Düştü

Otobüs ve ticari yolcu taşıma amacıyla kullanılan büyük araçları kullanmak isteyenler için D sınıfı ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e düşürüldü. Bu ehliyetle sürücü dahil 16'dan fazla oturma yeri olan araçlar kullanılabiliyor.