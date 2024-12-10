B1 EHLİYET YAŞ SINIRI KAÇ OLDU 2024? Ehliyet alma yaşı düştü mü? B sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

(Takvim Foto Arşiv)
B1 Sınıfı Ehliyet ile Dört Tekerlekli Araç Kullanımı
B1 sınıfı ehliyet, 16 yaşını dolduranların alabileceği bir başka ehliyet türü. Bu ehliyet, motor gücü 15 kW'ı geçmeyen, ağırlığı 400 kg'ı aşmayan dört tekerlekli motorları (quad) kullanma hakkı tanıyor. Özellikle şehir içinde küçük ve hafif motorlu araçları kullanmak isteyenler için ideal bir seçenek.
D Sınıfı Ehliyette Yaş Sınırı 24'e Düştü
Otobüs ve ticari yolcu taşıma amacıyla kullanılan büyük araçları kullanmak isteyenler için D sınıfı ehliyet yaş sınırı 26'dan 24'e düşürüldü. Bu ehliyetle sürücü dahil 16'dan fazla oturma yeri olan araçlar kullanılabiliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Yaşlı Sürücüler İçin Sağlık Kontrolleri Sıklaştırıldı
Yapılan düzenleme yalnızca genç sürücü adaylarını değil, yaşlı sürücüleri de ilgilendiriyor. 80 yaş üzerindeki sürücüler için sağlık kontrolü sıklığı 2 yıla düşürülürken, 65 yaş üzeri sürücülerde yenileme süresi 3 yıl olarak sabit bırakıldı.
B1 Ehliyeti Nedir ve Hangi Araçlar İçin Gereklidir?
B1 sınıfı ehliyet, B sınıfı ehliyetin alt kategorisidir. Bu ehliyet türü, yük taşıyan araçlar için maksimum ağırlığı 550 kg'ı geçmeyen, diğer araçlar için ise 400 kg sınırında kalan dört tekerlekli motorlar için gereklidir. Şehir içi ulaşımda sıklıkla kullanılan bu hafif araçlar, genç sürücü adayları için pratik bir çözüm sunuyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Değişikliklerin Sürücülere Etkisi
Yeni düzenlemeler, gençlerin daha erken yaşta trafikte yer almalarına olanak sağlarken, büyük araç kullanan profesyonel sürücüler için esneklik sunuyor. Ancak, trafikte güvenliğin sağlanması adına sürücülerin gerekli eğitimleri alması ve trafik kurallarına uyması büyük önem taşıyor.