SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zeka testi: Parktaki araba nerede? 801 kişi denedi, 15'i başarılı oldu

Optik illüzyonlar, beynimizin görsel algılama yeteneğini sınayan ilginç zeka testleridir. Bu tür zorluklar, gözlemciye gizlenmiş unsurları bulma görevini verirken aynı zamanda dikkat, odaklanma ve görsel farkındalığı artırır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 09:49 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 11:18
Zeka testi: Parktaki araba nerede? 801 kişi denedi, 15’i başarılı oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sıcak bir yaz günü, güneş ışığı parkta parlıyor. Çocuklar basketbol oynuyor, bazıları scooter'larla eğleniyor, diğerleri ise patenleriyle zarifçe kayıyor.

Zeka testi: Parktaki araba nerede? 801 kişi denedi, 15’i başarılı oldu

Bir köşe ise dondurma arabasının bulunduğu, sıcak günün keyfini çıkaran ailelerle dolu. Bir çift köpeklerini gezdiriyor ve etrafta başka insanlar da parkın tadını çıkarıyor.

Zeka testi: Parktaki araba nerede? 801 kişi denedi, 15’i başarılı oldu

Ancak bu sahnede dikkatli bir göz, hemen fark edilmeyen bir öğe bulabilir. Bu öğe, tüm bu canlı aktivite içinde gizlenmiş küçük bir arabadır. Onu bulmak oldukça zorlayıcı olabilir, çünkü çevresel unsurlar arasında kaybolmuş durumda. Parkın yeşil alanları, dondurma arabası ve hareketli figürler, arabanın fark edilmesini engelliyor.

Zeka testi: Parktaki araba nerede? 801 kişi denedi, 15’i başarılı oldu

Bu tür görsel testler, gözlemcinin detaylara olan dikkatini test ederken, aynı zamanda görsel hafızayı ve problem çözme becerilerini de geliştirir. Eğer bu gizli arabayı 10 saniye içinde bulabildiyseniz, dikkatli bir gözlemci olduğunuzu ve karmaşık sahnelerdeki detayları seçme yeteneğinizin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Böyle görsel alıştırmalar, zihninizi keskin tutmanın harika bir yoludur.

BULMACA ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Zeka testi: Parktaki araba nerede? 801 kişi denedi, 15’i başarılı oldu

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CIA-İsrail’den şeytani Suriye planı! Michael Rubin’in Tartus’a ABD üssü Lazkiye’ye Alevi özerk yapı hayali: Türkiye Hatay’da işgalci
CANLI | Münbiç terörden temizlendi! PKK/YPG’liler esir alındı: Kafa kesmek yok yargılanacaklar
Halkbank
Gözler Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplanacak! Asgari ücret, enflasyon, terörle mücadele...
Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’ndeki mahkumlara ulaşılamıyor! Görüntüleri var ama kendileri yok
Rejim düştü Suriyeliler Şam’a akın etti!
EMEKLİYE 3 OCAK’TA 3 YENİ DÜZENLEME | Yeni maaşlar ne olacak? SSK, Bağ-Kur’luya refah payı hesabı
Fenerbahçe’de transfer planı değişti! Ne Medina ne Talisca ilk o gelecek
2025 BRÜT VE NET ÜCRET TABLOSU | Asgari ücret zammı için ortak açıklama geldi! Masadaki rakam ne? %25-%44 arası...
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Suriyeliler Şam’a akın ediyor
Spor yazarları Sivasspor - Galatasaray maçını değerlendirdi! Rezalet
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ı işgale başladı! ABD’den kimyasal silah açıklaması
Beşar Esad nasıl kaçtı? Suriye’nin Rusya’ya sığınan devrik lideri Esad’ın uçağı nasıl izini kaybetti?
Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? Kampanyalarda neler var?
Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’teki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar | Öğrencilere burs müjdesi: 3 bin TL’ye çıkardık
SON DAKİKA