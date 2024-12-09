Zeka testi: Parktaki araba nerede? 801 kişi denedi, 15’i başarılı oldu

Bir köşe ise dondurma arabasının bulunduğu, sıcak günün keyfini çıkaran ailelerle dolu. Bir çift köpeklerini gezdiriyor ve etrafta başka insanlar da parkın tadını çıkarıyor.

Ancak bu sahnede dikkatli bir göz, hemen fark edilmeyen bir öğe bulabilir. Bu öğe, tüm bu canlı aktivite içinde gizlenmiş küçük bir arabadır. Onu bulmak oldukça zorlayıcı olabilir, çünkü çevresel unsurlar arasında kaybolmuş durumda. Parkın yeşil alanları, dondurma arabası ve hareketli figürler, arabanın fark edilmesini engelliyor.