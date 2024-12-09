Zeka testi: 10 saniyede arka bahçede gizlenmiş geyiği bulabilir misin? 580 kişi denedi, 15’i başarılı oldu

Ancak küçük bir geyik bahçede gizlenmiş durumda ve göreviniz onu bulmak. Bu, internette oldukça popüler olan ve haklı nedenlerle viral hale gelmiş bir illüzyon . Şimdi, yüksek bir IQ'ya sahip olduğunuzu kanıtlamak için sıkı bir 10 saniyeniz var.

Bir ipucu verelim: Süre ne kadar kısaysa, görev genellikle o kadar kolaydır. Çoğu zaman cevap hemen önümüzde olur ancak zor yerlerde aradığımız için fark etmeyiz.

Bu bir yanılsamadır. Bu yüzde, her zaman zaman sınırlamasını kontrol edin. Biraz mantık ve akıl yürütme gücüyle hareket edin. Ardından yanıtınızı bulun. Bazen cevap tam karşınızda olabilir veya kamufle olmuş olabilir.