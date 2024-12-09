Başakşehir’de bir site otoparkında elektrikli araç yangını! Bina tahliye edildi

Başakşehir'de bir site otoparkında elektrikli araç patlaması (DHA)

"ARACI ŞARJA AKŞAM ÜSTÜ TAKTIM"

Aracı yanan Murat Karabayır, "Yangının nasıl çıktığı konusunda bilgimiz yok, elektrikli araç. Aracım şarjdaydı, akşam üstü takmıştım. Daha önce böyle bir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey olsa elektrikli araç almazdım" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.