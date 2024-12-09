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Başakşehir'de bir site otoparkında elektrikli araç yangını! Bina tahliye edildi

İstanbul Başakşehir'de 14 katlı bir binanın otoparkında elektrikli araç yandı. Ekipler duruma müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Aracı yanan Murat Karabayır, "Aracım şarjdaydı, akşam üstü takmıştım. Daha önce böyle bir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey olsa elektrikli araç almazdım" dedi.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 08:38 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 08:55
Başakşehir’de bir site otoparkında elektrikli araç yangını! Bina tahliye edildi

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Başakşehir'de, 14 katlı binanın kapalı otoparkındaki elektrikli araçta yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, site sakinleri tahliye edildi.

Başakşehir'de bir sitede panik anları (DHA)Başakşehir'de bir sitede panik anları (DHA)

Yangın, saat 04.30 sıralarında Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'nde bulunan sitenin otoparkında çıkıt.

Edinilen bilgiye göre, 14 katlı binanın olduğu sitenin kapalı otoparkında park halindeki elektrikli araçtan dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Patlama sonrası 14 katlı bina tahliye edildi (DHA)Patlama sonrası 14 katlı bina tahliye edildi (DHA)

SİTE SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada güvenlik görevlileri, sitede oturan vatandaşları herhangi bir olumsuzluğa karşı tahliye etti.

Elektrikli otomobil yangını: 14 katlı bina geçici olarak tahliye edildi

Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası araçta hasar meydana geldi.

Başakşehir'de bir site otoparkında elektrikli araç patlaması (DHA)Başakşehir'de bir site otoparkında elektrikli araç patlaması (DHA)

"ARACI ŞARJA AKŞAM ÜSTÜ TAKTIM"

Aracı yanan Murat Karabayır, "Yangının nasıl çıktığı konusunda bilgimiz yok, elektrikli araç. Aracım şarjdaydı, akşam üstü takmıştım. Daha önce böyle bir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey olsa elektrikli araç almazdım" dedi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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