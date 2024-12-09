Kemikleri yeniden inşa ediyor! Bir lokması kalbi güçlendiriyor

Çökelek , düşük yağ içeriği sayesinde kalp sağlığına ciddi katkılar sağlar. Doymuş yağ oranı düşük olduğu için kolesterol seviyelerini düzenler ve kalp-damar hastalıkları riskini en aza indirir. Çökelek sağlıklı bir yaşam için önemli bir besin kaynağıdır. Belirli aralıklarla salatalara eklenerek ya da sabah kahvaltılarında yumurta ile eşleştirilerek tüketilebilir.

◽ 2 buçuk litre süt (inek, koyun veya keçi sütü isteğe göre tercih edilebilir) ◽ 1 buçuk su bardağı yoğurt ◽ 1 yemek kaşığı tuz (isteğe bağlı)

(Takvim Foto Arşiv)

YAPILIŞI

Sütü geniş bir tencereye dökün ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısarak birkaç dakika daha kaynatma işlemini sürdürün. Kaynamış süte 1 su bardağı yoğurdu ekleyin. Karıştırarak süt kesilene kadar kaynatmaya devam edin. Bu aşamada süt kesilecek ve peynir altı suyu karışımdan ayrılacaktır.

Süt tamamen kesildiğinde karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün. Süzgecin üzerine ince bir bez koyarak çökeleğin iyice süzüldüğünden emin olun. Süzülen çökeleği bir kaba alıp isteğe bağlı olarak tuz ekleyin ve yavaşça karıştırın.

Çökeleği fazla suyunun tamamen çekilmesi için 2 saat kadar süzgeçte bekletin. Ardından hava geçirmeyen bir kapta saklamalısınız. Birkaç gün içinde hazır olacaktır. Salatalara, böreklere, yemeklere kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.