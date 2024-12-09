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Kemikleri yeniden inşa ediyor! Bir lokması kalbi güçlendiriyor

Herkesin evinde bulunan ama diğer peynirlere nazaran daha az tüketilen çökelek, sağlığa faydaları ile dikkat çekiyor. Köylerden sofralara ulaşan bu peynir kalp ve kemik sağlığını güçlendiriyor. Peki, çökelek nasıl tüketilmeli? Evde çökelek yapılır mı? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 19:25 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 19:36
Kemikleri yeniden inşa ediyor! Bir lokması kalbi güçlendiriyor

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Köylerden sofralarımıza ulaşan ve tamamen organik olan bazı ürünler sağlık üzerindeki olumlu etkileri ile dikkat çekiyor. Tamamen doğal bir şekilde hazırlanan çökelek peyniri de kalp ve kemik sağlığı üzerinde pozitif etkilere sahip olmasıyla biliniyor. Peki, nasıl tüketilmeli? Evde hazırlamak mümkün mü? İşte çökelek peynirinin sağlığa faydaları ve evde yapım aşamaları hakkında bilinmesi gerekenler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kemikleri güçlendiriyor

Çökelek, kalsiyum açısından zengin bir peynirdir. Kalsiyum, kemik ve diş sağlığı için son derece önemlidir. Düzenli çökelek tüketimi kemik yoğunluğunu artırır ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarını önler. Her yaştan bireyler için kemik gelişimi ve korunması açısından büyük fayda sağlar. Ayrıca içeriğinde yer alan fosfor ve magnezyum vücudun mineral dengesini korumada önemli bir rol üstlenir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sindirim sistemini korur

Çökelek, sindirim sistemini muhafaza eder. İçeriğindeki probiyotikler bağırsak florasını dengeleyerek sindirim sorunlarını hafifletir. Kabızlık gibi sindirim problemleri yaşayanlar için çökelek tüketimi rahatlatıcı etki sunar. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren probiyotikler vücudu hastalıklara karşı tıpkı bir kalkan gibi korur.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kalp dostudur

Çökelek, düşük yağ içeriği sayesinde kalp sağlığına ciddi katkılar sağlar. Doymuş yağ oranı düşük olduğu için kolesterol seviyelerini düzenler ve kalp-damar hastalıkları riskini en aza indirir. Çökelek sağlıklı bir yaşam için önemli bir besin kaynağıdır. Belirli aralıklarla salatalara eklenerek ya da sabah kahvaltılarında yumurta ile eşleştirilerek tüketilebilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Çökelek evde nasıl hazırlanır?

MALZEMELER

◽ 2 buçuk litre süt (inek, koyun veya keçi sütü isteğe göre tercih edilebilir)
◽ 1 buçuk su bardağı yoğurt
◽ 1 yemek kaşığı tuz (isteğe bağlı)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YAPILIŞI

Sütü geniş bir tencereye dökün ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısarak birkaç dakika daha kaynatma işlemini sürdürün. Kaynamış süte 1 su bardağı yoğurdu ekleyin. Karıştırarak süt kesilene kadar kaynatmaya devam edin. Bu aşamada süt kesilecek ve peynir altı suyu karışımdan ayrılacaktır.

Süt tamamen kesildiğinde karışımı bir süzgeç yardımıyla süzün. Süzgecin üzerine ince bir bez koyarak çökeleğin iyice süzüldüğünden emin olun. Süzülen çökeleği bir kaba alıp isteğe bağlı olarak tuz ekleyin ve yavaşça karıştırın.

Çökeleği fazla suyunun tamamen çekilmesi için 2 saat kadar süzgeçte bekletin. Ardından hava geçirmeyen bir kapta saklamalısınız. Birkaç gün içinde hazır olacaktır. Salatalara, böreklere, yemeklere kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.

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