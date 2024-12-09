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Günler ne zaman uzamaya başlayacak 2024? Kış gündönümü ne zaman? En uzun gece hangi güne denk geliyor?

Kış mevsimi ile birlikte günlerin kısaldığı gecelerin ise uzadığı döneme girildi. Özellikle sabah erken saatlerde işe ya da okula gitmek zorunda kalanlar için gündüz süresinin uzayıp uzamayacağı merak konusu oldu. Peki bilimsel olarak günler ne zaman uzamaya başlar? Kış gündönümünün etkileri neler? İşte bu konulara dair merak edilenler.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 08:13 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 08:13
Günler ne zaman uzamaya başlayacak 2024? Kış gündönümü ne zaman? En uzun gece hangi güne denk geliyor?

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Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, günler kısalırken, geceler ise uzamaya başlar. Bu değişim, özellikle sabah saatlerinde işe veya okula gidenler için merak konusu olur. Ancak kışın en kısa günleri, 21 Aralık'ta yaşanacak olan kış gündönümü ile sona erecek. Peki, günler ne zaman uzamaya başlayacak? İşte 2024 kış gündönümü ve günlerin uzama süreci hakkında bilmeniz gerekenler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kış Gündönümünden Sonra Günler Uzamaya Başlar

21 Aralık, yılın en kısa gündüzünü ve en uzun gecesini yaşadığımız gündür. Bu tarihten sonra, güneş ışınlarının kuzey yarımküreye daha uzun süre etki etmeye başlamasıyla birlikte, günler yavaşça uzamaya başlar. Kış gündönümünden itibaren, her gün biraz daha fazla güneş ışığı alacak ve günlerin uzunluğu artacaktır.

(Anadolu Ajansı)(Anadolu Ajansı)

21 Aralık'tan 21 Mart'a Kadar Uzayan Günler

Kış gündönümünden sonra, 21 Mart'a kadar olan dönemde, güneş ufukta her gün biraz daha erken doğacak ve biraz daha geç batacaktır. Bu süreç, hem gün ışığının artması hem de insanların gündüz süresini daha fazla hissetmeleri açısından büyük önem taşır. Özellikle soğuk kış günlerinden sonra, her geçen gün biraz daha uzayan günler, ilkbahara yaklaşırken daha belirgin hale gelir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Yaz Gündönümüne Kadar Süren Uzama Süreci

Günlerin uzama süreci, 21 Haziran'da gerçekleşen yaz gündönümüne kadar devam eder. Yaz gündönümünde, güneş en yüksek noktasına ulaşır ve günler yılın en uzun süresine sahip olur. Ancak bu tarihten sonra, günler yeniden kısalmaya başlayacak, 21 Aralık'ta tekrar kış gündönümüne ulaşana kadar gece süresi artacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Kış Gündönümü Döngüsü

Bu döngü, yılda iki kez tekrarlanarak, gündüz ve gece sürelerinin sürekli bir değişim içinde olmasını sağlar. 21 Aralık'tan itibaren başlayan günlerin uzama süreci, kışın en soğuk ve karanlık günlerinden sonra, insanların güneşe daha fazla kavuşacakları bir dönemi işaret eder. Bu döngü, yıl boyunca doğa takvimine göre şekillenen bir değişimdir.

Günlerin uzaması, ilkbaharın gelişiyle birlikte daha da belirginleşir ve yaz mevsimiyle en uzun süreyi yaşarız. Bu süreç, her yıl olduğu gibi 2024'te de sabırsızlıkla beklenen bir gelişme olacak.

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