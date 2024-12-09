Günler ne zaman uzamaya başlayacak 2024? Kış gündönümü ne zaman? En uzun gece hangi güne denk geliyor?

Günlerin uzama süreci, 21 Haziran'da gerçekleşen yaz gündönümüne kadar devam eder. Yaz gündönümünde, güneş en yüksek noktasına ulaşır ve günler yılın en uzun süresine sahip olur. Ancak bu tarihten sonra, günler yeniden kısalmaya başlayacak, 21 Aralık'ta tekrar kış gündönümüne ulaşana kadar gece süresi artacaktır.

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Kış Gündönümü Döngüsü

Bu döngü, yılda iki kez tekrarlanarak, gündüz ve gece sürelerinin sürekli bir değişim içinde olmasını sağlar. 21 Aralık'tan itibaren başlayan günlerin uzama süreci, kışın en soğuk ve karanlık günlerinden sonra, insanların güneşe daha fazla kavuşacakları bir dönemi işaret eder. Bu döngü, yıl boyunca doğa takvimine göre şekillenen bir değişimdir.

Günlerin uzaması, ilkbaharın gelişiyle birlikte daha da belirginleşir ve yaz mevsimiyle en uzun süreyi yaşarız. Bu süreç, her yıl olduğu gibi 2024'te de sabırsızlıkla beklenen bir gelişme olacak.