SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? İlk Kandil ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2025 kandil günleri!

Regaip Kandili, İslam dünyasında mübarek kabul edilen, duaların kabul olduğu, Allah’a daha yakın olma arzusuyla geçirilen özel bir gecedir. Bu anlamlı gece her yıl Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan geceye denk gelir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 17:04 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 17:04
2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? İlk Kandil ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2025 kandil günleri!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. İslam dünyasında her yıl mübarek kabul edilen bu özel gece, Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan geceye denk gelir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Üç ayların ilki Recep ayı 2025 yılı içerisinde 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Regaip Kandili de Recep ayının ilk perşembesi idrak ediliyor. Bu doğrultuda yılın ilk kandili olan Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Beşar Esad Suriye’den kaçtı! Muhalifler Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girdi! Esad’ın otoparkında servet yatıyor
Gözler Beştepe’de! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Suriye gündemiyle toplanacak! Asgari ücret, enflasyon, terörle mücadele...
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara geri dönün çağrısı... Şam’da sokağa çıkma yasağı | İsrail ateşle oynuyor
CANLI | Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
Sivasspor - Galatasaray | CANLI
2025 BRÜT VE NET ÜCRET TABLOSU | Asgari ücret zammı için ortak açıklama geldi! Masadaki rakam ne? %25-%44 arası...
Suriye’de mahkumlar serbest kaldı! Esad’ın işkence merkezi Sednaya yeniden gündem oldu
Türkiye’den Esad’sız Suriye için ilk yorum! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan taraflara SDGPKK/YPG uyarısı
Esad fare gibi kaçtı! İngilizler Uçağı düştü dedi... Almanlar rota bile verdi... Rusya’dan itiraf geldi
Önce WSJ sonra Alman siyasetçi! Suriye’nin son durumunda kilit ülke Türkiye: Avrupa Türkiye’ye yaklaşmalı
Türkiye’nin dört bir yanındaki Suriyeliler Esad’ın devrilişini kutladı! Sınır kapılarında ’dönüş’ hareketliliği... Artık misafirlik bitti
Devrik BAAS’ın son başbakanı Gazi el-Celali görevi devretmeye böyle gitti! İşte Esed’siz Suriye’nin yeni bayrağı
Beşar mülteci, Suriye özgür! Şam’daki devlet televizyonunda Esad’ın selasını okuyan bildiri... Putları yıkan devrim
İşte Beşar Esad ve bilinmeyenleri | Dedesinin lakabı ’vahşi hayvan’ | Ağabeyinin kazasıyla Suriye halkının başına bela oldu
61 yıllık Baas rejimi yıkıldı! Başkan Erdoğan Beşar Esad’a Hesabını vereceksin demişti! Bundan sonra ne olacak? İşte Türkiye’nin Suriye planı
SON DAKİKA