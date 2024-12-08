2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? İlk Kandil ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2025 kandil günleri!

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. İslam dünyasında her yıl mübarek kabul edilen bu özel gece, Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan geceye denk gelir.
Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. İslam dünyasında her yıl mübarek kabul edilen bu özel gece, Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan geceye denk gelir.
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Üç ayların ilki Recep ayı 2025 yılı içerisinde 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Regaip Kandili de Recep ayının ilk perşembesi idrak ediliyor. Bu doğrultuda yılın ilk kandili olan Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?
Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.
Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.
2025 KANDİL GÜNLERİ
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)