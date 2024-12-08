2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? İlk Kandil ne zaman ve hangi güne denk geliyor? 2025 kandil günleri!

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Regaip Kandil i için geri sayım başladı. İslam dünyasında her yıl mübarek kabul edilen bu özel gece, Recep ayının ilk perşembe gecesini cumaya bağlayan geceye denk gelir.

Üç ayların ilki Recep ayı 2025 yılı içerisinde 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Regaip Kandil i de Recep ayının ilk perşembesi idrak ediliyor. Bu doğrultuda yılın ilk kandili olan Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

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REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.