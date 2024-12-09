Daha önceden savcıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Deniz Akkaya ifade vermiş gibi algı yarattı!

Eski manken Deniz Akkaya'nın, kızıyla yaşadığı olaylı günlerin ardından başlayan kaotik hayatı sürüyor. Eski eşi ve kızının babası Efe Önbilgin'in açtığı vesayet davası nedeniyle akıl hastanesine sevk edilip ve mal varlığına da el konulan Akkaya, yaşadıklarının ardından davaya bakan hakime hakaret ve tehdit yağdırmıştı. Bunun üzerine başsavcılık Akkaya hakkında soruşturma başlattı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında ünlü mankene gözaltı kararı verdi. Ancak Akkaya'ya bir türlü ulaşılamadı. Akkaya, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcısı İbrahim Çiçek ile fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp ifade verdiğini ileri sürdü. Ancak ünlü mankenin ifadesinin alınmadığı fotoğrafın ifadesi ile ilgili olmadığı ortaya çıktı. İstanbul Adliyesi başka bir büroda görev yapan İbrahim Çiçek'in Deniz Akkaya'nın soruşturmasıyla ilgisinin olmadığı Akkaya tarafından mağdur edildiği öğrenildi. Deniz Akkaya'nın ilerleyen dakikalarda söz konusu sosyal medya paylaşımını kaldırması dikkat çekti.



FİRARİ DEĞİL SEFERİYİM

Deniz Akkaya, kendisini yakalamak için gelen polislere hitaben şunları paylaştı:

Bana 16 senelik nafaka borcundan kaçan bir adamın iftiraları ile hafta sonu beni içeride tutabilmek için, akşam dokuzda polis gönderiyor. Yine gecenin bir yarısı kapıma dayanacaksınız, her yere kamera koydurdum. Arama izni olmadan dün kapımı zorladınız ya, bu suç ya, aklınızda bulunsun! Evde olmayacağım eğlenceye çıkacağız, kapıyı çok zorlamayın. Sonra da tatile. Yalnız biz buna firari değil, seferi diyoruz kelime hatası olmasın cuma günü gibi...