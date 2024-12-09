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Neye uğradıklarını şaşırdılar! Çakmaz gazı dolumu patlamaya yol açtı: 3 yaralı

Kırıkkale'de park halindeki bir otomobilde yapılan çakmak gazı dolumu, sigara yakılmak istendiği sırada patlamaya yol açtı. Şiddetli patlamada araçta hasar oluşurken, G.A., T.T. ve K.Ö. isimli 3 genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altındaki gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 01:53 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 01:58
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Çakmaz gazı dolumu patlamaya yol açtı: 3 yaralı

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Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde çakmak gazı dolumu yapıldı. Dolumun ardından sigara yakılmak istendiği sırada şiddetli bir patlama yaşandı.

Çakmak dolum tüpü bomba gibi patladı: 3 yaralı

KIRIKKALE'DE BİR OTOMOBİLDE GAZ TÜPÜYLE ÇAKMAK DOLDURULDUĞU SIRADA SİGARA YAKILMASI SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ. (İHA)KIRIKKALE'DE BİR OTOMOBİLDE GAZ TÜPÜYLE ÇAKMAK DOLDURULDUĞU SIRADA SİGARA YAKILMASI SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ. (İHA)

Patlama sonucunda araçta hasar oluşurken, G.A., T.T. ve K.Ö. isimli 3 genç yaralandı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KIRIKKALE'DE BİR OTOMOBİLDE GAZ TÜPÜYLE ÇAKMAK DOLDURULDUĞU SIRADA SİGARA YAKILMASI SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ. (İHA)KIRIKKALE'DE BİR OTOMOBİLDE GAZ TÜPÜYLE ÇAKMAK DOLDURULDUĞU SIRADA SİGARA YAKILMASI SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ. (İHA)

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde muhtemel bir yangın riskine karşı önlem aldı.

KIRIKKALE'DE BİR OTOMOBİLDE GAZ TÜPÜYLE ÇAKMAK DOLDURULDUĞU SIRADA SİGARA YAKILMASI SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ. (İHA)KIRIKKALE'DE BİR OTOMOBİLDE GAZ TÜPÜYLE ÇAKMAK DOLDURULDUĞU SIRADA SİGARA YAKILMASI SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ. (İHA)

Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre patlamanın, çakmak dolum tüpünden kaynaklandığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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