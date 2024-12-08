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Yaşama "sma"nı! SMA değil Sahra kazansın: Ameliyat olması gereken baba kızı için tedaviyi reddetti

Trafik kazasında ayakları kırılan Zeki Aykut, işten çıkarıldı. SMA Tip-1 hastası 11 aylık kızı için mücadeleyi bırakmadı. Sahra için yardım kampanyası başlattı. Aykut, "Evladım için benden başka çaba gösterecek kimse yok" ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Aralık 2024
Yaşama smanı! SMA değil Sahra kazansın: Ameliyat olması gereken baba kızı için tedaviyi reddetti

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Zeki ve Gülşen Aykut çiftinin kızı Münüre Sahra'ya, anne karnında SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Doğumdan 3 ay sonra İstanbul Valiliği onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Ancak kampanyada ilerleme yavaş kaldı. Doğum sırasında sakatlanan ve trafik kazası sonucu parmakları kırılan Zeki Aykut, ameliyat olmayı reddederek kızının tedavisi için çalışmaya devam ediyor. Aykut, "Mart ayında ameliyat olmam gerekiyordu, ancak iki ay yatmam gerektiği için kampanyayı yürütemeyeceğimi düşündüm ve ameliyattan vazgeçtim" diye konuştu.

"63 MİLYON GEREKİYOR"
Sahra'nın tedavisi için gereken 63 milyon liranın yalnızca yüzde 36'sı toplanabildi. Kampanyanın sona ermesine 3 ay kaldığını belirten Zeki Aykut, "Evladım makinelere bağlı değil, ancak zaman daralıyor. Sahra'nın çocukluğunu yaşaması için desteğinize ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. Aykut, "Evladım diğer çocuklar gibi yürüyüp koşabilsin diye çabalıyorum. Bu süreçte Sahra'nın yanında olun. Rabbim bizi bu sınava tabi tuttu, birlikte bu sınavı aşalım" çağrısında bulundu.


VALİLİK ONAYLI İBAN HESAP ZİRAAT BANKASI:
TR49 0001 0090 1066 5880 3050 01
ALICI: MÜNÜRE SAHRA AYKUT
SMS BİLGİ/ SAHRA YAZ 2699 GÖNDER

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