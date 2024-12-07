Pişkinliğin bu kadarı! Eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı: Duruşmada "Seviyorum" dedi

Bursa'da Batuhan Malay, ayrıldığı nişanlısı Ayşenur K.'yi (22) takip etti. Kadın, arkadaşlarıyla AVM'de gezerken takip edildiğini fark etti. Evine gitmek üzere otoparka inen Ayşenur K., peşinden gelen Malay ile tartışmaya başladı. Malay, cebindeki bıçağı çıkarıp eski nişanlısını 12 yerinden bıçakladı. Genç kız, hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan ve kısa süre sonra polis merkezine giden Malay ise tutuklandı.

20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Batuhan Malay'ın, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılandığı Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada mütalaa veren savcı, tutuklu sanığın 20 yıla kadar hapsini istedi. Malay savunmasında, "Hakim Bey, 3 yıllık ilişkimiz olan eski nişanlımı inanın hala çok seviyorum. Tartıştık. Ben de sinirlenip kendisini bıçakladım" dedi.