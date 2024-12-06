Sokak köpeklerinin saldırısından kaçan küçük çocuk demir korkuluklardan atlarken boynundan yaralandı

Akhisar'da, TOKİ Zeytinkent İlkokulu öğrencisi 10 yaşındaki Yağız Bişiren, dün saat 17.00 sıralarında okul çıkışı evine gitmek üzere yola çıktığında sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Panikle okul bahçesine kaçmaya çalışan Bişiren, üzerinden atlamaya çalıştığı demir bahçe korkuluklarının sivri ucuyla yaralandı. Boynundan ve omzundan yaralanan Bişiren, çevredekilerin köpekleri kovalayıp sağlık ekiplerine haber vermesiyle ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağız'ın boynuna 8 dikiş atıldı.'

ÇOCUĞUMUN YAŞADIĞI KORKUYU TARİF ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Bişiren'in annesi Hülya Yapıcı, "Çocuğumun yaşadığı korku ve acıyı tarif etmek mümkün değil. Sokak köpekleri zaman zaman tehlike yaratıyor. Yetkililer bu köpekleri kontrol altına almalı ki başka çocukların da başına böyle bir şey gelmesin" dedi.