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Bodrum’da sağanak yağış kabusu! Evleri su bastı: Araçlar yolda kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Evler sular altında kalırken, yollar kapandı ve bazı araçlar sel sularıyla sürüklendi. Bir belediye aracı yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan iki kişi iş makineleriyle kurtarılırken, bölgede su baskınları nedeniyle büyük hasar oluştu.

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Giriş Tarihi :08 Aralık 2024 , 04:49 Güncelleme Tarihi :08 Aralık 2024 , 04:49
Bodrum’da sağanak yağış kabusu! Evleri su bastı: Araçlar yolda kaldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evleri su bastı, bazı araçlar yolda kalırken, bir araç da sel sularıyla sürüklendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi sele teslim oldu (İHA) Muğla'nın Bodrum ilçesi sele teslim oldu (İHA)

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırmaya başladı. Sağanak nedeniyle Turgutreis, İslamhaneleri, Yalıkavak, Akyarlar ve Ortakent-Yahşi mahallelerinde su baskınları meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sel nedeniyle yollar kapandı (İHA) Muğla'nın Bodrum ilçesinde sel nedeniyle yollar kapandı (İHA)

SEL NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI

Turgutreis-İslamhaneleri mevkisinde derenin debisinin yükselmesi nedeniyle sel suları çevre yolunu kapattı. Ekipler yolu açmak için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen selde evleri su bastı (İHA) Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen selde evleri su bastı (İHA)

EVLER SULAR ALTINA KALDI

Turgutreis Akçaalan Mahallesi'nde de bazı evler sular altında kaldı. Eşyaları sular içinde kalan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış etkili oldu (İHA) Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış etkili oldu (İHA)

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Akyarlar Kemer mevkisinde de yol, sel sularıyla kapandı, belediyeye ait bir araç yolda mahsur kalırken, bir otomobil de sel sularıyla sürüklendi. Belediye aracının içerisinde mahsur kalan iki kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

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