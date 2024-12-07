Bodrum’da sağanak yağış kabusu! Evleri su bastı: Araçlar yolda kaldı

Turgutreis Akçaalan Mahallesi'nde de bazı evler sular altında kaldı. Eşyaları sular içinde kalan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak yağış etkili oldu (İHA)

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Akyarlar Kemer mevkisinde de yol, sel sularıyla kapandı, belediyeye ait bir araç yolda mahsur kalırken, bir otomobil de sel sularıyla sürüklendi. Belediye aracının içerisinde mahsur kalan iki kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.