İşkence günlüğü! 7 yıl önce ölen Medine'nin günlüğü koca şiddetinin ortaya çıkardı:“Ağzıma silah dayadın, sustum”

Hatay'da yaşayan Medine Kara, A.K., ile henüz 8 aylık evliyken kaldığı evinde 8 Eylül 2017 tarihinde ipte asılı olarak bulundu. Dönemin savcısının olay yerinde yaptığı klasik otopsi raporunda, Medine Kara'da "doku bozukluğu" tespit edildi. İki bacak kaval kemiği seviyesinde 'morarmış alan' ve sırt boyun alt kısmında kızarıklar olduğu belirtildi. Kara'nın 1 ay sonra gelen Adana Adli Tıp Grup Başkanlığındaki otopsi raporunda ise asılmaya bağlı öldüğü tespit edildi. Raporun ardından Dörtyol Cumhuriyet Savcılığı takipsizlik kararı verdi.

KOCAYA DAVA

Medine Kara'nın ölümünden kısa süre sonra tuttuğu günlük ortaya çıktı. Günlükte Medine'nin eşi A.K. tarafından gördüğü işkence anlaşıldı. Medine Kara'nın günlüğünde, "Bacağımdaki o bıçak izlerini ömrümün sonuna kadar unutmam emin ol. Defalarca beni tehdit ettin. Evime ruhsatsız silah getirerek defalarca beni o silahla tehdit ettin. Ben ayrılalım dediğimde aileni öldürür seni öldürürüm diye o silahla defalarca tehditler savurdun. Ağzıma silahı dayayıp öldürmekle tehdit ettin sustum" notları dikkat çekti. Bu notların ardından Medine Kara'nın kocası A.K.'ye 'basit yaralamadan' dava açıldı.

"O BENİM KIZIM GİBİYDİ"

Medine Kara'nın ablası Nuray Değirmenci, kız kardeşinin 8 aylık evliyken eşi tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Değirmenci, "Eşi bizi aradı, 'gelip kardeşinizi götürün ya o beni ya da ben onu öldüreceğim' dedi. Bu konuşmadan 4 saat sonra kardeşime ulaşamadık. O gün öldürmüş benim kardeşimi. O benim kardeşim değil kızımdı, ben büyüttüm. 10 Ocak'ta mahkeme var. Adalete güveniyorum, rabbim bize yardım etsin" şeklinde konuştu.