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Yangınla gelen itiraf! Eşine kızan baba, çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi

Isparta'da bir apartmanın 3. katındaki yangının, eşine öfkelenen bir şahıs tarafından kasten çıkarıldığı ortaya çıktı. Çocuğunun da içinde olduğu evini ateşe veren kişi, suçunu itiraf etti.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 20:16 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 20:39
Yangınla gelen itiraf! Eşine kızan baba, çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi

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Isparta'da tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Aktarılan bilgiye göre, Mehmet D., eşi Hülya A. ile tartışmasının ardından çocuğunun da bulunduğu evi ateşe verdi. Alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eşine kızan baba, çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi (İHA)Eşine kızan baba, çocuğunun da içerisinde bulunduğu evi ateşe verdi (İHA)

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP İNTİKAL ETTİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin diğer katlara sıçramasını önledi. Yangında evde ciddi hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

YANGINI KASTEN ÇIKARDIĞINI İTİRAF ETTİ
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Mehmet D.'nin, 8 ayrı suç kaydının bulunduğu ve ifadesinde yangını kasten çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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