Yalova'da akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta oturan Ramazan Elkıtay'ın evinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kapıyı çaldı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Şüpheliler kapıyı açan ve simitçilik yaptığı öğrenilen Elkıtay'a 5 el ateş etti.

Yalova'da korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)

Vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Elkıtay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Elkıtay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Olay sonrası bölgeden uzaklaşan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.