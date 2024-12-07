SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yalova'da korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti

Yalova'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan 57 yaşındaki Ramazan Elkıtay hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeden uzaklaşan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 23:10 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 23:11
Yalova’da korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yalova'da akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta oturan Ramazan Elkıtay'ın evinin önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler kapıyı çaldı.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU
Şüpheliler kapıyı açan ve simitçilik yaptığı öğrenilen Elkıtay'a 5 el ateş etti.

Yalova'da korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)Yalova'da korkunç olay! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti (Takvim.com.tr)

Vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Elkıtay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralanan Elkıtay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası bölgeden uzaklaşan kişi ya da kişilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Şam rejimi uzattığımız eli idrak edemedi
CANLI | Muhalifler adım adım Şam’a ilerliyor! Esad güçleri tankı, topu bırakıp kaçtı
Kartal kaostan çıktı! Beşiktaş derbide Fenerbahçe’yi 1-0 yendi
Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması! Milyonların maaşı ne kadar olacak? 2025’te çalışanlara zam formülleri...
Anahtarlar Başkan Erdoğan’dan... Gaziantep’te deprem konutları hak sahiplerine teslim edildi | CHP’ye tepki: Halleri içler acısı
Yayman’dan YPG tehdit değil diyen DEM Parti’ye sert ayar: Afrin’den paramotorlarla gelen teröristler kim?
ÖZEL | Veli Kavlak sürprizi! Basın tribününden oyuna teknik müdahale
CANLI | Suriye Milli Ordusu’nun hedefi Münbiç! Terör örgütü YPG/PKK’ya karşı operasyon başladı
Doha’da gündem Suriye! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ve Erakçi ile Astana Formatında toplandı
Özgür Özel kulağına fısıldayan CHP’li vekili sahnede fırçaladı
Okan Buruk’tan flaş 11 kararı! Sivas maçında savunma değişiyor
MİT’ten PKK’ya Süleymaniye’de nokta atışı: PAJK’ın sözde sorumlularından Mürvet Gülsever etkisiz hale getirildi
Beylikdüzü’nde 14 katlı binada facia | Evi kapıcı mı patlattı? Komşulardan kan donduran sözler
Jose Mourinho’dan dünyaca ünlü yıldıza veto! Gerek yok
Bakanlık listeyi güncelledi! Dönerden çıkanlar mide bulandırdı
SON DAKİKA