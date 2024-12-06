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Bursa'da iki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı! 1'i ağır 20 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde iki işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

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Giriş Tarihi :07 Aralık 2024 , 03:40 Güncelleme Tarihi :07 Aralık 2024 , 03:43
Bursa’da iki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı! 1’i ağır 20 yaralı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 işçi servisinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

Bursa'da iki işçi servisi çarpıştı (İHA)Bursa'da iki işçi servisi çarpıştı (İHA)

İKİ İŞÇİ SERVİSİ KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Orhangazi- Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Memduh K. (55) idaresindeki 16 S 7620 plakalı servis midibüsü ile Hüseyin S. (53) yönetimindeki 16 S 7044 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Bursa'da iki işçi servisi çarpıştı (İHA)Bursa'da iki işçi servisi çarpıştı (İHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da iki işçi servisi çarpıştı (İHA)Bursa'da iki işçi servisi çarpıştı (İHA)

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan 14'ü Orhangazi Devlet Hastanesinde, 6'sı ise Gemlik Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Yaralılardan midibüs şoförü Memduh K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bursa'da iki işçi servisi çarpıştı (İHA)Bursa'da iki işçi servisi çarpıştı (İHA)

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı Orhangazi-Bursa kara yolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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