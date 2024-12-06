Bursa’da iki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı! 1’i ağır 20 yaralı

Bursa'da iki işçi servisi çarpıştı (İHA)

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.