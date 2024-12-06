Kütahya’da köy kahvehanesinde dehşet anları! Katil zanlısı sarılma bahanesiyle cinayet işledi

Kütahya'nın Emet ilçesi Çerte köyündeki kahvehanede kan donduran bir cinayet işlendi. İlçeye bağlı Çerte köyünde köy kahvehanesine gelen A.A. (28) isimli şahıs, sarılır gibi yaptığı Ramazan Tezcan'ı (39) belinden çıkardığı bıçakla 4 yerinden bıçakladı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olayda ağır yaralanan Tezcan, kaldırıldığı Çavdarhisar Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı A.A. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Köy sakinleri ikilinin arasında herhangi bir husumet bulunmadığını ancak 2 gün önce bir konu üzerine ufak bir tartışma yaşadıklarını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.