Mucizeler tügenmez! SMA’nın karşışında umut kazandı

İstanbul'da yaşayan Melek-Orhan Portakal çiftinin ilk çocukları Çınar Ege'nin SMA-TİP 1 hastası olduğu anlaşıldı. Küçük Çınar'ın iyileşmesi için yaklaşık 2 milyon dolar şarttı. Valilik izni ile hemen yardım kampanyası başlatıldı. Para toplandı. Küçük çocuk Almanya'da ilacına kavuşup hayatla yeniden tanıştı. Daha önce yatağa bağlı olan ve oksijen tüpü ile nefes alan Çınar Ege, kötü günleri geride bıraktı. Zolgensma Gen Tedavisi'ne ulaşan Çınar Ege konuşmaya başladı. İstediği her şeyi yiyip hiçbir cihaz kullanmadan nefes aldı. Konya'da yaşayan Gökçay ailesinin ilk çocukları Ali Ege'nin ise henüz 20 günlükken SMA olduğu anlaşıldı. 1 Şubat doğumlu olan Ali Ege'nin valilik onaylı başlatılan yardım kampanyasında da 11 ay sonra mutlu sona ulaşıldı. Almanya'da tedavi olan Ali Ege mucize eseri ayağa kalktı. Nazlı ve Rıdvan Gökçay çifti mutluluklarını şu sözlerle anlattı: "Eğer oğlumuz gen tedavisini alamamış olsaydı belki şu anda yürüyemiyor, nefes alamıyor ve kaslarını kullanamıyor olacaktı. Herhangi bir kas kaybı olmadan tedavisine ulaştırabilmek en büyük etken. Oğlumuz adeta yeniden dünyaya geldi. Darısı diğer ailelerin başına."

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