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Gaziantep'te takla atarak yoldan çıkan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te katliam gibi bir kaza meydana geldi. Karkamış ilçesinde otomobilin takla atarak yoldan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 09:41 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 09:41
Gaziantep’te takla atarak yoldan çıkan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra takla atarak yoldan çıkması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Gaziantep'te bir araç takla attı (İHA)Gaziantep'te bir araç takla attı (İHA)

Kaza, gece saatlerinde Karkamış ilçesi kırsal Alaçalı Mahallesi'nde yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Tiryaki idaresindeki otomobil, kontrolü kaybolduktan sonra takla atarak yol kenarındaki araziye savruldu.

KAZADA ÖLEN ALPASLAN ÖYKE (İHA)KAZADA ÖLEN ALPASLAN ÖYKE (İHA)

Aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

KAZADA ÖLEN TOLGA BURAK TİRYAKİ (İHA)KAZADA ÖLEN TOLGA BURAK TİRYAKİ (İHA)

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada araç içerisinde bulunan Alpaslan Öyke, Tolga Burak Tiryaki, ve İsmail Göğebakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan sürücü Hakan Tiryaki ile Yunus Ağır ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZADA ÖLEN İSMAİL GÖĞEBAKAN (İHA)KAZADA ÖLEN İSMAİL GÖĞEBAKAN (İHA)

Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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