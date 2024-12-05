7500 yıllık "Yılan Adam" başı bulundu! Bilim insanları büyülendi

Kuveyt'in Al-Subiyah çölündeki Bahra 1 kazı alanında, antik Ubaid kültürüne ait olduğu düşünülen 7.500 yıllık bir kil baş keşfedildi. Uzun kafatası, dar gözleri ve ağızsız yapısıyla dikkat çeken bu figürin, geçmişin derinliklerine dair birçok soruyu yeniden gündeme getirdi.
📍 BAHRA 1 KAZI ALANINDA TARİHİ KEŞİF
Kuveyt'in Al-Subiyah çölündeki Bahra 1 kazı alanında, Ubaid kültürüne ait olduğu düşünülen 7.500 yıllık bir kil baş ortaya çıkarıldı. 'Science Alert' raporlarına göre, bu küçük kil figürin uzun kafatası, dar gözleri ve ağızsız yapısıyla dikkat çekiyor. Bulunan eser, antik 'yılan adam' figürinlerinin en eski örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.Arkeologlar, bu keşfin, Ubaid halkının inanç sistemi ve ritüelleri hakkında önemli ipuçları verdiğini düşünüyor.
Ubaid Halkı Kimdi?
Ubaid kültürü, Sümerlerden önce Mezopotamya'da yaşamış, MÖ 5500 - 4900 yılları arasında varlık göstermiş bir toplumdur.
- Tarım ve Ticaret: İlk tarım faaliyetlerini başlatmış ve ticaretin temel taşlarını atmıştır.
- Erken Kentsel Hayat: Şehirleşme ve toplumsal düzenin ilk örneklerini sunmuştur.
Ubaid kültürü, Mezopotamya medeniyetlerinin gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.
🎭 'Yılan Adam' Heykelcikleri: Mit mi Gerçek mi?
Bahra 1'de keşfedilen kil baş, Ubaid kültürünün simgesi haline gelen 'yılan adam' figürinlerine birebir benziyor. Bu heykelcikler, uzun ve ince gövdeleri, sürüngen kafaları ve pullu görünümleriyle dikkat çekiyor.
🔍 Peki, neyi temsil ediyorlar?
Arkeologlar bu figürinlerin dini veya sembolik bir anlam taşıdığını düşünüyor. Bazı teorilere göre:
Doğurganlık ve Koruma: Tanrı ya da ruhları temsil eden bu figürinler, bereket ve koruma amacıyla kullanılmış olabilir.
Ahiret İlişkisi: Mezarlarda bulunmaları, ölümden sonraki yaşamla bağlantılı bir anlam taşıyabileceğine işaret ediyor.