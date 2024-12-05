7500 yıllık "Yılan Adam" başı bulundu! Bilim insanları büyülendi

Ubaid Çömlekçiliği ve Ticaretin İzleri

Bahra 1 kazılarında yalnızca heykelcikler değil, çömlekçilik atölyeleri ve ticaretle ilgili diğer eserler de bulundu. Özellikle 'Kaba Kırmızı Seramik' adı verilen çömlekler, bölgedeki ticaretin gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Bu çömleklerde bulunan bitki kalıntıları, Ubaid halkının arpa ve buğday gibi tarımsal ürünler yetiştirdiğini ve bunları ticarette kullandığını ortaya koyuyor.

Yılan Figürleri ve Manevi Hayat

Yılanlar, tarih boyunca farklı kültürlerde güçlü semboller olmuştur. Ubaid halkının yılan başlı figürinleri de bu geleneğin bir parçası olabilir. Doğurganlık, şifa ve koruma gibi anlamlar taşıdığı düşünülen bu figürinler, dini törenlerde veya ritüellerde önemli bir yere sahip olabilir.