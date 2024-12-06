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Galata Kulesi'nde kan donduran olay: 19 yaşındaki Emre yere çakıldı hayatını kaybetti

İstanbul'un Beyoğlu'nda ilçesinde yer alan tarihi Galata Kulesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. 19 yaşındaki Emre K. dengesini kaybederek, düştü ve hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :06 Aralık 2024 , 17:11 Güncelleme Tarihi :06 Aralık 2024 , 17:28
Galata Kulesi’nde kan donduran olay: 19 yaşındaki Emre yere çakıldı hayatını kaybetti

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Beyoğlu'nda Galata Kulesine çıkan bir kişi dengesini kaybederek, düştü.

Galata Kulesi'nde kan donduran ölüm!

İstanbul Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti. (DHA)İstanbul Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti. (DHA)

Hayatını kaybettiği belirlenen 19 yaşındaki Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İstanbul Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti. (DHA)İstanbul Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti. (DHA)

Olay saat 15.00 sıralarında Galata Kulesi'nde meydana geldi. Kuleyi gezmek için tepeye çıkan Emre K., dengesini kaybederek kuleden aşağı düştü.

İstanbul Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti. (DHA)İstanbul Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti. (DHA)

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde Emre K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti. (DHA)İstanbul Galata Kulesi'nden düşen kişi hayatını kaybetti. (DHA)

Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının tamamlanmasının ardından Emre K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Düşme anı kamerada!

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