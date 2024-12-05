Yaşamla iç içe madencilik yapılıyor

Dünyada bugün birçok ülke madenciliği, çevreye zarar vermeden tarım ve turizm ile iç içe yapıyor. Örneğin Yunanistan'ın turizmiyle ünlü Thass Adası'nı kaplayan mermer ocakları kimi zaman plajlara kadar uzanıyor. Hatta kumu, mermer malzemelerinden yapılmış bir plajı en popüler olanlardan. Adada, orman, maden, zeytin ve turizm birbirine 200 metrelik mesafede. Bizzat çevreci STK'ların da denetimindeki Taşoz adası, yılda 500 milyon euro madenden, 500 milyon euro da "marble beach" turizminden kazanıyor. Madencilik bazı ülkelerde ise şehrin içinde yapılıyor. Kanada'nın 32 bin nüfuslu Vald'Or şehri ile Malertic şehrinin tam yanındaki altın madenleri aynı zamanda ormanlık alanla kaplı. İşte dünyadan madencilik örnekleri:

ALMANYA (Bad Harzburg) AGREGA (MICIR) OCAĞI: Ormanlık alan içerisinde yer alan çok eski bir taş ocağı. Uzun yıllardır ormanlık alan içinde çevreyle barışık faaliyet gösteriyor. Yerleşim merkezine 4-5 km uzaklıkta. 3 km uzaklıkta baraj gölü var.

ALMANYA (Bad Harzburg) AGREGA (MICIR) OCAĞI: Ormanlık alan içerisinde ve 22 bin nüfuslu kasabaya 2.5 km uzaklıkta.

İTALYA (LIVORNO) DOĞAL TAŞOCAĞI: 3 bin nüfuslu Suvereto'ya 2 km mesafede. Etrafında orman, üzüm bağları ve zeytinlikler var.

İTALYA (MONTEVALERIO) AGREGA OCAĞI: 9 bin nüfuslu Venturina Terme kasabasına 3 km mesafede. Ormanlık alanda. Etrafında zeytinlik ve üzüm bağları var.

ABD (ILLINOIS ŞIKAGO) AGREGA (MICIR) OCAĞI: Şehir merkezinde. 137 metre derinlikteki ocak 1 km genişliğinde 2.5 kim uzunluğunda.

İTALYA (BERGAMO) DOĞAL TAŞ OCAĞI: Isio Gölü kenarında. Arka tarafı ormanlık olan ocaktaki mermer fabrikası göle sıfır.

İTALYA (DOMODOSSOLA) DOĞAL TAŞ OCAĞI: Sık orman dokusunun içinde. Maden sahasının hemen yanında akarsu, yol, 300 yıllık birinci derece tarihi eser (şapel) ve yerleşim yeri var.

FINLANDIYA (MATTILANPERA)ALTIN MADENİ: Yılda 2 milyon ton işleme kapasitesi olan bir altın madeni. Sık dokulu ormanlık olanının içinde faaliyet gösteriyor.

FİNLANDİYA (KEMI) KROM MADENİ: 20 bin nüfuslu Kemi'ye 7 km mesafede. Orman arazisinin içinde krom maden ocağı ve bir de paslanmaz çelik üretim tesisi var.

ISVEÇ (SVAPPAVARA) DEMİR MADENİ: 18 bin nüfuslu Kruna kasabasının yanındaki maden ormanlık alan içinde yer alıyor.