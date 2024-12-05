Küçükçekmece’de mide bulandıran olay! Çiğköfte alırken dehşeti yaşadı: Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece Cennet Mahallesinde şok edici bir taciz vakası yaşandı. Olayda genç kadın çiğ köfte almak için beklediği esnada arkasında bulunan C.S. genç kadına dokundu. Şüpheli genç kadını 1 buçuk dakika boyunca dokunarak taciz etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan taciz olayı, ne genç kadın ne de tezgahtar tarafından fark edildi, ancak olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli C.S., ilk ifadesinde suçunu alkolün etkisiyle işlediğini öne sürdü.