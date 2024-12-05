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Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Çiğköfte alırken dehşeti yaşadı: Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

Küçükçekmece'de dehşet veren bir taciz olayı yaşandı. C.S. adlı şüpheli, çiğ köfte almak için dükkana gelen genç kadını korkunç bir şekilde taciz etmişti. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 20:07 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 20:07
Küçükçekmece’de mide bulandıran olay! Çiğköfte alırken dehşeti yaşadı: Genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı

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Küçükçekmece Cennet Mahallesinde şok edici bir taciz vakası yaşandı. Olayda genç kadın çiğ köfte almak için beklediği esnada arkasında bulunan C.S. genç kadına dokundu. Şüpheli genç kadını 1 buçuk dakika boyunca dokunarak taciz etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaşanan taciz olayı, ne genç kadın ne de tezgahtar tarafından fark edildi, ancak olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayın ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli C.S., ilk ifadesinde suçunu alkolün etkisiyle işlediğini öne sürdü.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüpheli C.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. İfadesinin alınmasının ardından hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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