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Kamyonetin çarptığı otomobil bina boşluğuna düştü! Çocuklar son anda kurtuldu

İstanbul Avcılar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden kamyonet park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bina boşluğuna düştü. Sokakta oynayan çocuklar kamyonetin aldtında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 18:14 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 18:14
Kamyonetin çarptığı otomobil bina boşluğuna düştü! Çocuklar son anda kurtuldu

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Avcılar'da kayganlaşan yolda yokuş aşağı inen kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı. Otomobil bina boşluğuna düşerken, sokakta oynayan çocukların kamyonetin altında kalmaktan sona anda kurtuldu.

Avcılar'da kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetti (DHA)Avcılar'da kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetti (DHA)

Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Anıt Sokakta meydana geldi. Çamlıdere Sokak'tan yokuş aşağı inen kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve park halindeki otomobile çarptı.

Avcılar'da kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetti çocuklar son anda kurtuldu (DHA)Avcılar'da kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetti çocuklar son anda kurtuldu (DHA)

SON ANDA KURTULDU

Kazanın etkisiyle otomobil yan tarafta bulunan bina boşluğuna düşerken, kamyonet ise asılı kaldı.

Kaza anında sokakta top oynayan çocuklardan biri, kamyonetin geldiğini son anda fark ederek kazadan kıl payı kurtuldu.

Avcılar'da kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetti (DHA)Avcılar'da kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetti (DHA)

Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilen kaza, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mahalle sakini Engin Sutay (DHA)Mahalle sakini Engin Sutay (DHA)

"BURADAKİ İLK KAZA DEĞİL"

Mahalle sakini Engin Sutay, "Dün akşam saat 17.00 sıralarında yol üzerinden gelen kamyonet virajı alamadı. Neredeyse 50-60 kilometre hız ile geliyordu. Şoför, 'Burada direğe vurup kurtarmaya çalışıyorum' dedi, ama kendini direğe oturtamadı ve kaldırıma çıktı. Kaldırımın kenarında, burada 2-3 gündür park halinde olan bir araç vardı. O araca çarptı ve devirdi. Burada olan kaza ilk defa olan bir kaza değil. Bu sürekli olan ve yaşanan bir kaza. Araba buraya devrildi. Diğer araba da burada asılı şekilde kaldı. Şoför de asılı kaldırdığı için araç kapısından çıkamadı, yolcu kapısından çıktı. O da canını öyle kurtardı. Çocuklar kaza anında burada oynuyordu. Bir tanesi çöp konteynerinin olduğu yerde top bekliyordu. Bir anda çocuk refleks olarak kafasını çevirmese, arabayı fark etmese, çocuk da araba ile beraber sürüklenerek uçacaktı" şeklinde konuştu.

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