Kahveyi böyle içen yandı: Çok kötü etkisi varmış

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Sabahları aç karnına içilen kahve sağlığa beklenmedik zararlar verebilir. Özellikle mide problemleri ile karşılaşmamak için kahve tüketim alışkanlıklarına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Peki, kahve nasıl ve hangi saatlerde tüketilmeli? İşte, konuya ilişkin detaylar...

(Takvim Foto Arşiv) Aşırı tüketimi reflüyü tetikliyor Kahvenin aşırı tüketimiyle beraber reflü gibi mide problemlerinin yanı sıra stres, anksiyete ve tansiyon da baş gösteriyor. Kahvenin içeriği ve etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek hem keyifli bir içim sağlıyor hem de vücudu olumsuz etkilerden koruyor.