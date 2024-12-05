Konya 'da cezaevinde görüşme yaptığı mahkumun üzerinden 1 gram esrar, 1 gram eroin ve 1 gram bonzai ham maddesi çıkan Avukat Halise K. (40), ' Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

AVUKATIN EVİ ARANDI

Açılan soruşturma kapsamında Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, mahkumla görüşme yapan avukat Halise K.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 3 gram esrar, 100 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirildi.

Cezaevine uyuşturucu sokan avukat Halise K. (DHA)

"İFTİRA ATIYOR"

Gözaltına alınan avukat Halise K., salı günü sevk edildiği mahkemede, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Suçlamaları kabul etmeyen Halise K., ifadesinde, ''Mahkumun üzerinden çıkan uyuşturucudan haberim yok. Avukatlık ücretimi kabul etmediği için, davasına bakmayacağımı söyledim. Bunun için bana iftira atıyor. Evimde bulunan uyuşturucu ise başka bir müvekkilime ait. Bana daha önce poşeti verdi ve bir süre sonra geri alacağını söylediği için evimde tutuyordum" dedi.