İstanbul Pendik’te kimyasal madde paniği! Yola saçıldı ekipler alarma geçti

Kazada yaralanan kimse olmazken, çarpmanın şiddetiyle tankerin kenarındaki borunun yerinden çıkması üzerine kimyasal madde yola döküldü.

Ekipler alarma geçti (DHA)

KİMYASAL MADDE PANİĞİ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleriyle, kimyasal madde müdahale ekibi (KBRN) sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yola dökülen maddenin tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit olduğu belirlendi. Ekipler kazanın meydana geldiği sokakta temizlik çalışması başlattı.