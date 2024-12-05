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İstanbul Pendik'te kimyasal madde paniği! Yola saçıldı ekipler alarma geçti

İstanbul Pendik'te kimyasal madde taşıyan tanker bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tankerdeki kimyasal madde yola döküldü. Ekipler kazanın meydana geldiği sokakta temizlik çalışması başlattı.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 11:43
İstanbul Pendik’te kimyasal madde paniği! Yola saçıldı ekipler alarma geçti

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Olay saat 11.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi Milenyum Sokak'ta meydana geldi. Yokuştan inen tanker virajı alamayarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Pendik'te kimyasal madde paniği (DHA)Pendik'te kimyasal madde paniği (DHA)

Kazada yaralanan kimse olmazken, çarpmanın şiddetiyle tankerin kenarındaki borunun yerinden çıkması üzerine kimyasal madde yola döküldü.

Ekipler alarma geçti (DHA)Ekipler alarma geçti (DHA)

KİMYASAL MADDE PANİĞİ
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleriyle, kimyasal madde müdahale ekibi (KBRN) sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu yola dökülen maddenin tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik asit olduğu belirlendi. Ekipler kazanın meydana geldiği sokakta temizlik çalışması başlattı.

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