Dünyada altın çıkarmak zorlaştı üretim azalıyor

Geçmişi M.Ö. 6000'den daha uzun bir süreye uzanan altın, bugün dünyada Antarktika hariç her kıtada çıkarılıyor. Altını tam olarak ne zaman çıkarmaya başlandığı bilinmiyor, ancak binlerce yıldır bir prestij ve zenginlik nesnesi olarak görülüyor. Günümüz dünyasında altın, sadece takı olarak değil farklı finansal uygulamalarda ve modern teknolojilerimizin en hassas parçalarından bazılarını inşa etmek için kullanılıyor. Bu yüzden altına olan talep artarak devam ederken, altın üretiminde azalma dikkat çekiyor. Küresel altın üretimi 2020 yılında COVID-19 pandemisinden de etkilendi. Genişleme çalışmalarının askıya alınması ve kapanmak üzere olan madenlerden gelen baskı da düşüşe katkıda bulundu. Genel olarak, üretimin yüzde 5,2 oranında azaldığı tahmin ediliyor. Üretimdeki düşüş ya da yavaşlamanın nedenleri arasında, günümüzde cevherden altın çıkarmanın daha zor olması da var.

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