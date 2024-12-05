PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Dünyada altın çıkarmak zorlaştı üretim azalıyor

Geçmişi M.Ö. 6000'den daha uzun bir süreye uzanan altın, bugün dünyada Antarktika hariç her kıtada çıkarılıyor. Altını tam olarak ne zaman çıkarmaya başlandığı bilinmiyor, ancak binlerce yıldır bir prestij ve zenginlik nesnesi olarak görülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Dünyada altın çıkarmak zorlaştı üretim azalıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Geçmişi M.Ö. 6000'den daha uzun bir süreye uzanan altın, bugün dünyada Antarktika hariç her kıtada çıkarılıyor. Altını tam olarak ne zaman çıkarmaya başlandığı bilinmiyor, ancak binlerce yıldır bir prestij ve zenginlik nesnesi olarak görülüyor. Günümüz dünyasında altın, sadece takı olarak değil farklı finansal uygulamalarda ve modern teknolojilerimizin en hassas parçalarından bazılarını inşa etmek için kullanılıyor. Bu yüzden altına olan talep artarak devam ederken, altın üretiminde azalma dikkat çekiyor. Küresel altın üretimi 2020 yılında COVID-19 pandemisinden de etkilendi. Genişleme çalışmalarının askıya alınması ve kapanmak üzere olan madenlerden gelen baskı da düşüşe katkıda bulundu. Genel olarak, üretimin yüzde 5,2 oranında azaldığı tahmin ediliyor. Üretimdeki düşüş ya da yavaşlamanın nedenleri arasında, günümüzde cevherden altın çıkarmanın daha zor olması da var.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Özgür Özel’e karşı ayaklanma! Kaygılıyız bildirisinin mimarı Kılıçdaroğlu mu? İsim isim ikinci zoom cuntasına imza atanlar
2025 yılında memur ve emekli ne alacak? Ocak zammına 5 formül: Taban aylık 14 bin TL’yi aşar
CHP’den ikinci Mavi Vatan skandalı! İlhan Uzgel Esad ve YPG’nin sözcüsü oldu: Halep’i almak mı lazımdı?
Cari açığın ilacı toprak altında! 420 milyar dolarlık 5 bin ton altın çıkarılmayı bekliyor
Paşa’ya farklı Fırtına! Şenol Güneş kadrosunu belirledi: Barisic, Visca ve Serdar’a ilk 11’de görev verecek
CANLI | Suriye’de harita değiştiren 7 gün! Muhalifler Hama’ya girdi, rejim Humus’a çekiliyor, SMO Münbiç’e ilerliyor | Azez’de TSK konvoyu
Halep’te sinsi oyun mu? HTŞ’nin karanlık lideri Cevlani’den fesih ve geçici kurul açıklaması... Kafalarda soru işareti
CANLI ANLATIM | 13.duruşma tamamlandı! Yenidoğan Çetesi davasında ara karar: Tutuklu sayısı yükseldi
Avrupa’da siyasi kriz! Almanya’da sonra Fransa’da da hükümet düştü
Başkan Erdoğan’dan Japonya Veliaht Prensi Fumihito’ya özel hediye
Narin Güran’ın avucunda ve kıyafetinde kıl bulunmuştu! DNA’lar eşleşti | Kriminal rapor ilk kez A Haber’de!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Türkiye’nin meşru çıkarları için Suriye’deyiz! | Özgür Özel’e İran ayarı | Esad rejimine PKK tepkisi
SON DAKİKA | Türkiye’deki Suriyeliler dönecek mi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama: Göçmenlerin yüzde 42’si Halepli
Donald Trump’ın Ukrayna planı! NATO masası dağılacak mı? Müzakere yoksa silah da yok
Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek
SON DAKİKA