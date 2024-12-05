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Dünya altın üretim liginde 27. sıradayız

Altın madenciliği, Antarktika hariç her kıtada faaliyet gösteren küresel bir iş. Türkiye de altın potansiyelinde dünyada önemli ülkeler arasında yer alıyor. Ancak potansiyelin üretime dönüşmesi konusunda henüz istenen düzeye gelinemedi. Dünya altın üretim liginde 27. sırada yer alıyoruz.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Dünya altın üretim liginde 27. sıradayız

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Altın madenciliği, Antarktika hariç her kıtada faaliyet gösteren küresel bir iş. Türkiye de altın potansiyelinde dünyada önemli ülkeler arasında yer alıyor. Ancak potansiyelin üretime dönüşmesi konusunda henüz istenen düzeye gelinemedi. Dünya altın üretim liginde 27. sırada yer alıyoruz. Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2023 yılında dünya genelinde toplam 3 bin 646 ton altın üretildi. Çin, 378 ton ile en büyük üreticisi konumunda bulunuyor. Toplam üretimin yüzde 10'luk bölümünü gerçekleştiren Çin'i, ikinci sırada 322 ton ile Rusya ve üçüncü sırada 294 ton ile Avustralya takip ediyor. Türkiye ise 2023 yılında 36.5 ton üretimle, 2020'deki 42 tonluk rekor üretimin altında kaldı. Ülkelerin rezerv sıralamasında ise ABD 8.133 ton rezervle ilk sıradaki yer alırken, Türkiye ise 479 ton rezervle 11. sırada yer alıyor.

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