Bu hesap ne abicim! Masterchef Danilo’da kahvaltı yaptılar: Bir maaş verip çıktılar

İtalyan şef Danilo Zanna, yemek yarışması ile şöhreti yakaladı. İsmini paraya çevirip İstanbul Sarıyer'den sonra Kadıköy'de de restoran açtı. Ancak hesap ücretleri görenlerin ağzını açık bıraktı. En son Bağdat Caddesi'nde bulunan restorana giden 7 kişi, kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrasında gelen hesap, müşterileri şoka uğrattı. Sosyal medyada paylaşılan 17 bin liralık asgari ücretin biraz üzerinde gelen hesabı gören herkes, uzun uzun adisyona bakarak kahvaltı hesabının nedenini sorguladı. Verilen siparişlerin yanı sıra hesapta yer alan servis ücreti bedelinin bin 593 lira olması tartışmalara ayrı bir boyut kazandırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN