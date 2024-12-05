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Bu hesap ne abicim! Masterchef Danilo'da kahvaltı yaptılar: Bir maaş verip çıktılar

Masterchef jürilerinden İtalyan şef Danilo Zanna'nın restoranına gidip kahvaltı yapan 7 kişi 17 bin lira hesap ödedi. Hesapta yer alan 1593 liralık servis ücreti de görenleri ayrı bir şaşkına uğratırken sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Bu hesap ne abicim! Masterchef Danilo’da kahvaltı yaptılar: Bir maaş verip çıktılar

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İtalyan şef Danilo Zanna, yemek yarışması ile şöhreti yakaladı. İsmini paraya çevirip İstanbul Sarıyer'den sonra Kadıköy'de de restoran açtı. Ancak hesap ücretleri görenlerin ağzını açık bıraktı. En son Bağdat Caddesi'nde bulunan restorana giden 7 kişi, kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrasında gelen hesap, müşterileri şoka uğrattı. Sosyal medyada paylaşılan 17 bin liralık asgari ücretin biraz üzerinde gelen hesabı gören herkes, uzun uzun adisyona bakarak kahvaltı hesabının nedenini sorguladı. Verilen siparişlerin yanı sıra hesapta yer alan servis ücreti bedelinin bin 593 lira olması tartışmalara ayrı bir boyut kazandırdı.

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