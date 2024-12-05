Arama faaliyetlerinin çevresel riski yok

Altın madenciliği, yüksek risk sermayesi gerektiren endüstrilerden biri. Sektör temsilcileri, arama faaliyetlerine dair bilinmesi gereken en önemli hususun arama yapılan bir bölgedeki potansiyelin, üretime dönüşme sıklığının çok düşük olmasına dikkat çekiyor. Ancak günün sonunda altın madenciliği yüksek katma değere sahip bir sektör olması nedeniyle yatırımcının bu riski göze alması, iktisadi yönden rasyonel bir tercih oluyor. Ekonomik yönden gelişmiş ülkelerdeki maden firmalarının, arama faaliyetleri için yıllık harcamaları ortalama 4-5 milyon dolar seviyelerinde. Türkiye'de ise son yıllarda arama ruhsatı sayılarında düşüş olduğunu belirten sektör temsilcileri, maden arama faaliyetlerinin çevresel faktörler açısından son derece düşük düzeyde risk taşıdığını belirtiyor.

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