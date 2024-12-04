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Rögar kapağının çarpmasıyla kapısı kırılan metrobüsten düşmüştü! O anlar kamerada

Beylikdüzü istikametine giden metrobüste dün çok ilginç biz kaza yaşandı. Rögar kapağı yernden fırlayıp metrobüsün kapısını kırdı. Kapıya yaslanan yolcu ise yola düştü. O anlar metrobüs kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 13:38 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 13:55
Rögar kapağının çarpmasıyla kapısı kırılan metrobüsten düşmüştü! O anlar kamerada

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Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüs rögar kapağının üstünden geçtiği sırada kaza meydana geldi. Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Kırılan kapının açılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı. Yolcunun metrobüsten düştüğü anlar otobüsün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO: Metrobüste rögar kapağı faciası! Yolcu böyle düştü!

Kaza, 3 Aralık Salı günü saat 15.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüsün kapısı, üstünden geçtiği sırada rögar kapağının yerinden fırlamasına neden oldu. Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Bu sırada kapının açılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı.

Kaza yaşanmadan saniyeler önce (DHA)Kaza yaşanmadan saniyeler önce (DHA)

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Rögar kapıyı kırınca yolcunun yere düştüğü anlar (DHA)Rögar kapıyı kırınca yolcunun yere düştüğü anlar (DHA)

Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Metrobüsün geçişi sırasında kazaya ve 1 yolcunun yaralanmasına neden olan rögar kapağı ise belediye ekipleri tarafından yerine yerleştirildi.

Yolcu yaralandı (DHA)Yolcu yaralandı (DHA)

YOLCUNUN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Metrobüsün rögar kapağının üstünden geçtiği sırada fırlayan kapak metrobüsün kapısını kırdı. Kapının kırılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı. O anlar otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ayakta seyahat eden yolcunun kapının kırılarak açılmasıyla, metrobüsten düştüğü anlar görülüyor.

Metrobüste şok olay! Rögar kapağı kapıyı kırdı yolcu yola düştüMetrobüste şok olay! Rögar kapağı kapıyı kırdı yolcu yola düştü

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