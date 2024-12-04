Beşiktaş’ta AVM’de korkutan yangın! | Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı

İstanbul Beşiktaş'ta Levent'teki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'de bulunan restoranın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında restoran içerisindeki müşteriler tedbiren tahliye edildi.
İstanbul Beşiktaş'ta Levent'teki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'de bulunan restoranın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında restoran içerisindeki müşteriler tedbiren tahliye edildi.
Yangın, saat 18.15 sıralarında Şişli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki restoranda meydana geldi.
Elektrik panosunda bulunan kabloların yanmasıyla çalan alarm paniğe neden oldu.
Müşteriler tedbiren AVM'den tahliye edilirken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.