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Beşiktaş'ta AVM'de korkutan yangın! | Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'de bulunan restoranın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 19:26 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 23:27
Beşiktaş’ta AVM’de korkutan yangın! | Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı

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İstanbul Beşiktaş'ta Levent'teki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. AVM'de bulunan restoranın elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede söndürülen yangında restoran içerisindeki müşteriler tedbiren tahliye edildi.

Beşiktaş'taki bir AVM'de yangın paniği yaşandı!

İstanbul Beşiktaş'ta AVM'de yangın (DHA)İstanbul Beşiktaş'ta AVM'de yangın (DHA)

Yangın, saat 18.15 sıralarında Şişli, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir AVM'nin içerisindeki restoranda meydana geldi.

İstanbul Beşiktaş'ta AVM'de yangın (DHA)İstanbul Beşiktaş'ta AVM'de yangın (DHA)

Elektrik panosunda bulunan kabloların yanmasıyla çalan alarm paniğe neden oldu.

Müşteriler tedbiren AVM'den tahliye edilirken ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Beşiktaş'ta AVM'de yangın (DHA)İstanbul Beşiktaş'ta AVM'de yangın (DHA)

Yangın kısa sürede söndürülürken çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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