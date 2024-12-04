Diyarbakır’da cıva alarmı! Öğrenci okulun lavabosuna döktü AFAD ekipleri harekete geçti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki öğrencinin okulun lavabosuna döktüğü cıvayı AFAD ekipleri temizledi.
OKULUN LAVABOSUNA DÖKTÜ
Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okulun lavabosuna döktü.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki öğrencinin okulun lavabosuna döktüğü cıvayı AFAD ekipleri temizledi.
OKULUN LAVABOSUNA DÖKTÜ
Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okulun lavabosuna döktü.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Durumu fark eden bir öğretmenin idareye bilgi vermesi üzerine okula 112 Acil Sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.
TEMİZLİK VE HAVALANDIRMA
Ekipler okulda cıvanın temas ettiği alanda temizlik ve havalandırma çalışması yaptı.
Yapılan ölçümde cıvanın risksiz seviyede olduğu tespit edildi.
Tedbiren söz konusu maddenin bulunduğu bölge izole edilerek, 6 saat süreyle kapatıldı.
EĞİTİME 1 GÜN ARA
Cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.