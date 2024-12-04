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Diyarbakır'da cıva alarmı! Öğrenci okulun lavabosuna döktü AFAD ekipleri harekete geçti

Diyarbakır'da bir öğrencinin okulun lavabosuna döktüğü cıvayı AFAD ekipleri temizledi. Bölge izole edilerek, 6 saat süreyle kapatılırken yapılan ölçümde cıvanın risksiz seviyede olduğu tespit edildi. Cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 17:28 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 17:28
Diyarbakır’da cıva alarmı! Öğrenci okulun lavabosuna döktü AFAD ekipleri harekete geçti

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki öğrencinin okulun lavabosuna döktüğü cıvayı AFAD ekipleri temizledi.

OKULUN LAVABOSUNA DÖKTÜ
Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi dışardan getirdiği cıvayı okulun lavabosuna döktü.

Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. (DHA)Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. (DHA)

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Durumu fark eden bir öğretmenin idareye bilgi vermesi üzerine okula 112 Acil Sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. (DHA)Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. (DHA)

TEMİZLİK VE HAVALANDIRMA
Ekipler okulda cıvanın temas ettiği alanda temizlik ve havalandırma çalışması yaptı.

Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. (DHA)Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. (DHA)

Yapılan ölçümde cıvanın risksiz seviyede olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. (DHA)Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. (DHA)

Tedbiren söz konusu maddenin bulunduğu bölge izole edilerek, 6 saat süreyle kapatıldı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA
Cıvanın zarar vermemesi için öğrenciler tahliye edilirken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.


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