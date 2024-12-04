Diyarbakır’da cıva alarmı! Öğrenci okulun lavabosuna döktü AFAD ekipleri harekete geçti

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ Durumu fark eden bir öğretmenin idareye bilgi vermesi üzerine okula 112 Acil Sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. (DHA)

TEMİZLİK VE HAVALANDIRMA

Ekipler okulda cıvanın temas ettiği alanda temizlik ve havalandırma çalışması yaptı.