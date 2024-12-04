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Nevşehir'de facia! Öğrenci servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 23 yaralı

Nevşehir'de korkunç bir kaza meydana geldi. Öğrencileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilirken, kazada 1 kişi öldü, 16'sı öğrenci 23 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 19:00 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 23:57
Nevşehir’de facia! Öğrenci servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 23 yaralı

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde öğrencileri taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 16'sı öğrenci 24 kişi yaralandı.

Nevşehir'de facia! Öğrenci servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 23 yaralı!

Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı (DHA)Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı (DHA)

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ürgüp ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Ürgüp'ten Kayseri'ye doğru giden Hamdi D. yönetimindeki 38 AJC 719 plakalı üniversite öğrencilerini taşıyan midibüs ile Ferhat B. yönetimindeki 51 ER 659 plakalı otomobil çarpıştı.

Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı (DHA)Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı (DHA)

Kazada, her iki araçta bulunan 24 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı (DHA)Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı (DHA)

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı (DHA)Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı (DHA)

Midibüste bulunan Özge Ekinci, "Arkada oturduğum için çok bir bilgim yok ama otomobil önümüze çıktı. O şekilde de servis devrildi. Okuldan çıktık. Ürgüp'ten Kayseri'ye gidiyorduk" dedi.

Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı (İHA)Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı (İHA)

Araçların yoldan kaldırılmasıyla kapanan yol, trafik akışına açıldı. Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

KURTARILAMADI

Otomobildeki yaralılardan Semiha Durakçı ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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