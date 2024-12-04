Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı (DHA)

Midibüste bulunan Özge Ekinci, "Arkada oturduğum için çok bir bilgim yok ama otomobil önümüze çıktı. O şekilde de servis devrildi. Okuldan çıktık. Ürgüp'ten Kayseri'ye gidiyorduk" dedi.