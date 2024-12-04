Esenyurt’ta çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)

Tarafları ayırmaya çalışan mahalleli polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli dükkanın içine kaçarak iş yerinin kapısını kilitledi. Küçük kızın yakınları polis ekiplerinin müdahalesine rağmen iş yerinin kapısına zarar vererek şüpheliyi darbetmeye çalıştı. Polis, kalabalığı dağıtırken K.A. yaralı olarak ambulansla önce hastaneye ardından polis merkezine götürülerek gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ederken sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı.