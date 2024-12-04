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Esenyurt'ta çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde 15 yaşındaki kız çocuğuna yönelik taciz iddiası mahalleyi karıştırdı. Taciz iddiasının gerçekleştiği iş yerinin sahibi K.A. gözaltına alınırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 09:24 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 09:24
Esenyurt’ta çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

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Olay, İstanbul Esenyurt'a bağlı olan Turgut Özal Mahallesi 55. Sokak'ta bulunan çiğ köfte dükkanında meydana geldi.

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İddiaya göre, çiğ köfte dükkanına gelen 15 yaşındaki kız çocuğu iş yeri sahibi K.A.'nın tacizine uğradı.

Kızın evine giderek ailesine durumu anlatması üzerine yakınları çiğ köfteciye giderek K.A.'yı darbetti.

Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)

Tarafları ayırmaya çalışan mahalleli polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken şüpheli dükkanın içine kaçarak iş yerinin kapısını kilitledi. Küçük kızın yakınları polis ekiplerinin müdahalesine rağmen iş yerinin kapısına zarar vererek şüpheliyi darbetmeye çalıştı. Polis, kalabalığı dağıtırken K.A. yaralı olarak ambulansla önce hastaneye ardından polis merkezine götürülerek gözaltına alındı. Ekiplerin olayla ilgili çalışması devam ederken sokakta geniş güvenlik önlemleri alındı.

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