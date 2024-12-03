Tokat’ta taş ocağı yangını kontrol altında! 8 kamyon küle döndü

Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Tokat-Sivas kara yolu Karkın köyünde bulunan bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangına, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre ilçelerden destek ekipler, AFAD ve jandarma sevk edildi. 3 saatlik yoğun çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
8 KAMYON KÜLE DÖNDÜ
Kısa sürede büyüyen alevler, gece karanlığını aydınlatırken büyük hasara yol açtı. Yangında işletmeye ait 8 kamyon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.