Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu geri döndü. Uzmanlar, kısa süre içerisinde bütün Marmara'ya müsilajın yayıldığını ifade etti. Müsilajın dün itibarıyla Gemlik Körfezi'nde, İstanbul adalarının çevresinde ve Yalova Çınarcık bölgesinde 5-25 metre aralığında örümcek ağı gibi sardığını belirtiliyor. Erdek Körfezi'nde dalış yapan Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "4 hafta içinde Marmara'nın en kuzeyine kadar ulaşmak üzere, Gemlik Körfezi'nde, İstanbul adalarının çevresinde ve Yalova Çınarcık bölgesinde 5-25 metre aralığında" dedi.

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