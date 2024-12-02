Spotify Wrapped bugün mü açıklanacak? 2 Aralık Spotify yıllık özet çıktı mı, ne zaman açıklanacak? Wrapped nedir, nasıl bakılır?

Spotify Wrapped 2024 özeti için geri sayım sona eriyor. Yılın sonlarına doğru Spotify kullanıcıları 2024 yılı boyunca en çok dinledikleri sanatçıları, şarkıları ve podcastleri keşfetme şansı bulacak.

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Spotify Wrapped Nedir?

Spotify Wrapped, 2016 yılından bu yana her yıl Aralık ayında kullanıcıların yıl boyunca dinledikleri şarkılar, albümler, sanatçılar ve türler hakkında detaylı bilgiler sunduğu bir özellik olarak Spotify'ın en dikkat çekici pazarlama kampanyalarından biri olmuştur. Kullanıcılar, bu özetleri sosyal medya platformlarında paylaşarak hem kendi müzik tercihlerini sergiler hem de arkadaşlarını etkilemeye davet ederler.