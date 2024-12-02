Kimlik numarası başına dert oldu! Katil de oldu, hamile de kaldı

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 26 yaşındaki 2 çocuk babası Abdulselam Deniz'in kimlik numarası başına dert oldu. Hastanede bazen kayıtlarda ölü bile göründüğünü söyleyen genç adam, hayatının büyük kısmının emniyet ve adliyede ifade vermekle geçtiğini, kimlik numarası değişmesi için yardım beklediğini söyledi.

Deniz, "E-nabız'a girdiğimde hastane kayıtlarımda kadın doğum bile var. Gebelik durumu gözüküyor. 100'ün üstünde suç dosyam var. Ben bunları yapıyorsam benim dışarıda ne işim var?" diye konuştu.