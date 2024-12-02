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Dünyaca ünlü Marc Terenzi tükenmişlik sendromunu Giresun'da atlattı!

Dünyaca ünlü pop sanatçısı Marc Terenzi, tükenmişlik sendromu yüzünden krizlere girdi. Sporcu arkadaşı Ufuk Coş ile Giresun Bulancak’a geldi. Hayata yeniden merhaba dedi.

Ümit Erkan Demircan Ümit Erkan Demircan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Aralık 2024
Dünyaca ünlü Marc Terenzi tükenmişlik sendromunu Giresun’da atlattı!

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ABD'li dünyaca ünlü pop sanatçısı Marc Terenzi, genç yaşta yakaladığı şöhret başını döndürünce, alkole yöneldi. Buna, bir de inişli çıkışlı aşk ilişkileri eklenince, tükenmişlik sendromuna girdi. Yaz döneminde Almanya'daki özel bir klinikte 70 gün tedavi gören Terenzi, 3 ay önce esrarengiz bir şekilde izini kaybettirdi. Her yerde aranan, hatta hayatından endişe edilen Terenzi'nin, 22 yıllık dostu eski Muay Thai ve tekvando şampiyonu Ufuk Çoş'un Giresun'un Bulancak'taki baba ocağında olduğu öğrenildi.

ŞARKI YAZMAK İSTİYORUM
Karadeniz yaylalarında yeniden hayat bulan Terenzi, "Geldiğimde ölü gibiydim. Şimdi ise yeniden doğmuş gibiyim. Burada alkol almak yerine kitap okuyorum. Kendimi, uzun zamandır olmadığım kadar iyi hissediyorum. Ufuk'un anne-babası, artık benim de anne-babam oldu. Tekrar şarkı yazmak, eski gücümü kazanmak, yeniden bir yerlerden başlamak istiyorum" dedi. Ufuk Çoş ise "Islak bir çuval gibiydi. Ölü gibi dolaşıyordu. Onu o halde bırakamazdım. Her gün antrenman yapıyoruz. Sağlığına kavuşuyor" dedi.

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