Deniz Akkaya velayet davasında hakimi tehdit etti! Gözaltı kararına rağmen kayak tatiline gitti

Manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uygulamakla suçlandı. A.Ö.'nün velayeti babası Efe Önbilgin'e verildi. Önbilgin, Akkaya'nın bipolar hastası olduğunu belirtip ruh sağlığının tespiti ve akıl hastanesine sevki için dilekçe yazdı. Talebi kabul eden hakim, Akkaya'nın hastanede muayene edilmesini kararlaştırdı. Bunun üzerine Akkaya hakimi tehdit edince hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ancak o ifade vermek yerine "Böyle bir hakime pabuç bırakmam" deyip sosyal medyada tehditler yağdırdı. İfadeye de gitmeyen Akkaya, kayak tatilinde çıktı.



Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ama uslanmadı. Gidip ifade vermek yerine sosyal medyadan bir kez daha hakimi hedef aldı. Dostlarının kendisini "kaçırdğını" söyleyip dağ başından fotoğraflar paylaştı. "Yaşıyoruz gençler. Keyfim yerinde. Boş hayallere kapılmasın" diye fotoğraf paylaştı. Akkaya, hakkında gözaltı kararı olmadığını da iddia etti.

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