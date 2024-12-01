Avcılar’da akılalmaz olay! 25 günlük bebek metruk binada baygın halde bulundu

Polis ekiplerinin haber vermesinin ardından sağlık ekipleri olay yerine gelerek bitkin halde olan bebeği hastaneye kaldırdı. Bebek devlet koruması altına alınırken, polis binada bulunan yabancı uyruklu çifti gözaltına aldı.

Avcılar'da metruk binada baygın halde bir bebek bulundu (DHA)

"AMBULANS GELDİ BEBEĞİ GÖTÜRDÜ"

Metruk binanın yakınında bulunan iş yerinde çalışan İlhan Günay, "İki gün önce zabıta geldi. Bina kentsel dönüşüm kapsamında olduğu için yıkılması için geldiklerini zannettik. İçeride oturanlar varmış. Bebek ve annesi varmış diye duyduk. Zabıta değil, ambulans geldi bebeği götürdü. Durumu neymiş bilmiyoruz. Yabancı uyruklularmış" dedi.