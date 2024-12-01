Avcılar’da akılalmaz olay! 25 günlük bebek metruk binada baygın halde bulundu

Avcılar'da metruk bir binada 25 gün önce doğduğu öğrenilen bebek bitkin halde bulundu. Madde bağımlısı oldukları öne sürülen çift tutuklanırken bitkin halde bulunan bebek hastanede koruma altına alındı.
Avcılar'da metruk bir binada 25 gün önce doğduğu öğrenilen bebek bitkin halde bulundu. Madde bağımlısı oldukları öne sürülen çift tutuklanırken bitkin halde bulunan bebek hastanede koruma altına alındı.
Denizköşkler Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kadın ve erkeğin boşaltılan bir binada yaşadığı ihbarı yapıldı.
Polis ekiplerinin haber vermesinin ardından sağlık ekipleri olay yerine gelerek bitkin halde olan bebeği hastaneye kaldırdı. Bebek devlet koruması altına alınırken, polis binada bulunan yabancı uyruklu çifti gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"AMBULANS GELDİ BEBEĞİ GÖTÜRDÜ"
Metruk binanın yakınında bulunan iş yerinde çalışan İlhan Günay, "İki gün önce zabıta geldi. Bina kentsel dönüşüm kapsamında olduğu için yıkılması için geldiklerini zannettik. İçeride oturanlar varmış. Bebek ve annesi varmış diye duyduk. Zabıta değil, ambulans geldi bebeği götürdü. Durumu neymiş bilmiyoruz. Yabancı uyruklularmış" dedi.