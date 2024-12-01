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Avcılar'da akılalmaz olay! 25 günlük bebek metruk binada baygın halde bulundu

İstanbul Avcılar'da korkunç olay! Metruk bir binada 25 gün önce doğduğu öğrenilen bebek bitkin halde bulundu. Yabancı uyruklu bir kadının evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini madde kullanmak için girdiği metruk binada bakımsız bırakması polis ekiplerini harekete geçirdi. Kadın ve çocuğun babası olduğu söylenen bir kişi tutuklanırken, bebek hastaneye kaldırılarak devlet korumasına alındı.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 16:21 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 16:21
Avcılar’da akılalmaz olay! 25 günlük bebek metruk binada baygın halde bulundu

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Avcılar'da metruk bir binada 25 gün önce doğduğu öğrenilen bebek bitkin halde bulundu. Madde bağımlısı oldukları öne sürülen çift tutuklanırken bitkin halde bulunan bebek hastanede koruma altına alındı.

Avcılar'da metruk binada baygın halde bir bebek bulundu (DHA)Avcılar'da metruk binada baygın halde bir bebek bulundu (DHA)

Denizköşkler Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kadın ve erkeğin boşaltılan bir binada yaşadığı ihbarı yapıldı.

25 günlük bitkin halde bulunan bebek (DHA)25 günlük bitkin halde bulunan bebek (DHA)

İhbar için adrese giden polis ekipleri yaptıkları kontrolde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Bahar K. ve Çetin G'nin evlilik dışı ilişkiden 25 gün önce doğan bebekleriyle çöplerin arasında yaşadığını gördü.

25 günlük bitkin halde bulunan bebek koruma altına alındı (DHA)25 günlük bitkin halde bulunan bebek koruma altına alındı (DHA)

Polis ekiplerinin haber vermesinin ardından sağlık ekipleri olay yerine gelerek bitkin halde olan bebeği hastaneye kaldırdı. Bebek devlet koruması altına alınırken, polis binada bulunan yabancı uyruklu çifti gözaltına aldı.

Avcılar'da metruk binada baygın halde bir bebek bulundu (DHA)Avcılar'da metruk binada baygın halde bir bebek bulundu (DHA)

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avcılar'da metruk binada baygın halde bir bebek bulundu (DHA)Avcılar'da metruk binada baygın halde bir bebek bulundu (DHA)

"AMBULANS GELDİ BEBEĞİ GÖTÜRDÜ"

Metruk binanın yakınında bulunan iş yerinde çalışan İlhan Günay, "İki gün önce zabıta geldi. Bina kentsel dönüşüm kapsamında olduğu için yıkılması için geldiklerini zannettik. İçeride oturanlar varmış. Bebek ve annesi varmış diye duyduk. Zabıta değil, ambulans geldi bebeği götürdü. Durumu neymiş bilmiyoruz. Yabancı uyruklularmış" dedi.

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